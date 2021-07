D'DP-Familljeministesch Corinne Cahen huet am RTL-Interview op de Waringo-Rapport iwwert d'Infektiounsketten an Alters- a Fleegeheemer reagéiert.

Verschidde Saachen hätten natierlech kënne besser gemaach ginn, am Allgemenge seet de Rapport awer, datt ganz gutt geschafft ginn ass, sou d'Corinne Cahen um Bord vum Bilan Parlamentaire vun der DP e Méindeg.

Op de Constat hin, datt de Familljeministère tëscht Juni a Februar keng nei Recommandatiounen un d'Alters-a Fleegeheemer erausginn huet, sot d'Corinne Cahen, datt déi al Recommandatiounen awer an där Period weider gülteg waren. An där Zäit wier de Ministère awer weider mat de Famillen a mat de Strukturen a Kontakt gewiescht. Et wier och richteg, datt verschidde Recommandatioune fir eenzel Haiser schwiereg z'interpretéiere waren, huet d'Corinne Cahen zouginn, mä dat géing och dorunner leien, datt d'Haiser all verschidde sinn. Am Altersheem zu Nidderkuer zum Beispill ginn et 60 Zëmmeren ouni Toilette a wéi hätt een do sollen d'Leit confinéieren, huet d'Ministesch gefrot. Donieft hätt een am Ufank vun der Kris net alles iwwert de Virus gewosst.

De Rapport géing awer och Usätz gi fir d'Zukunft an d'Familljeministesch wëll nach virum Summer Amendementer zur Reform vum sougenannten ASFT-Gesetz presentéieren. Dat Gesetz reegelt d'Relatioun tëscht dem Staat an den Organisatiounen am sozialen, familiären an therapeutesche Beräich. D'Zil vun der Reform wier et, manner op d'Quantitéit ze setzen a méi op d'Qualitéit an ëmmer den Equiliber ze fannen tëscht dem Schutz virum Virus an awer och vun der Fräiheet, sou d'Corinne Cahen.

1958 Infektiounen an Alters- a Fleegeheemer, 345 Doudesfäll

"Am Ganzen hu mer 113 Cluster festgestallt, an deenen Haiser, wat enger Moyenne entsprécht vun 1,6 Cluster pro Haus. D'Gréisst vun de Cluster war ëm déi 27,7 Fäll an dovunner waren ongeféier 2/3 Bewunner an 1/3 Personal. D'Duerchschnëttsdauer vun engem Cluster war ongeféier e Mount", sou de Joël Mossong, Epidemiolog an der Santésdirektioun.

Dobäi wier a 54 Prozent vun de Fäll e Resident fir d'éischt positiv getest ginn an a 40 Prozent vun de Fäll e Member vum Personal.