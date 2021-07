Wat soen di betraffen Awunner zu den aktuellen Debatten? A wéi kucke si zréck op déi Zäit, wou hiert Heem en Hotspot war a Mënschen ëm si gestuerwe sinn?

Viraussetzung fir eng Visitt am Cipa zu Nidderkuer ass de Covidcheck oder e Selbst-Test virun der Dier. Gutt 4 Méint sinn et hir, datt de Virus hei knapp 50% vun den Awunner befall hat. D‘Publikatioun vum Waringo-Rapport an d‘politesch Debatt goufen och am Lauterbann mat Interessi suivéiert.

Awer net mat allem ass een averstanen. D’Anne-Marie Justen-Pirsch, Presidentin vum Heemrot, huet d’Gefill, datt di ganz Schold op d’Altersheem gedréckt géif. Dat wär jo awer net de Fall gewiescht, seet d’Fra. Si hätt dat krass fonnt.

Fir d’Bernadette Schwarmes-Weber ass dat lescht Wuert nach net geschwat an d’Gaby Thkes-Krier laacht, wa se seet, et kéint een net alles gleewen, wat d’Politiker soen.

Am Rapport heescht et, et wier net auszeschléissen dass och Mataarbechter de Virus deemools am Februar mat an d‘Haus bruecht hätten. Vu datt méi Varianten am Lauterbann verbreet waren, kéint ee vun e puer Infektiounsquellen ausgoen. Ongënschteg, dass 60 Zëmmeren am Haus keng eegen Toilette hätten. An dass dëse CIPA réischt spéit an der Impfcampagne drukomm wier. Mat deem leschte Punkt ass d’Madame Justen-Pirsch averstanen. Si hätt et och schro fonnt, datt hiert Heem réischt esou spéit drukomm wier. Frëndinne vun der Rumm wiere scho laang virdru geimpft ginn.

De Confinement am Zëmmer, net kënne Leit ze gesinn, wär schwéier gewiescht, fanne souwuel d’Madame Thekes an d’Madame Schwarmes. D’Madame Justen huet dat als manner schlëmm empfonnt, si hätt vu Moies bis Owes gemoolt. D’Nouvellë vum Dout vu Matbewunner allerdéngs wieren elle gewiescht.

Zanter enger Zäit schonn, ass nees Normalitéit agekéiert am Heem. D‘Awunner hunn Aktivitéiten zesummen. Si frou nees Besuch empfänken oder erauszegoen. Ma si géif ganz gutt oppassen, seet d’Madame Justen. D’Madame Schwarmes iwwerdeems huet sech bis ewell just eng Kéier an e Buttek getraut. Si fäert de Virus, trotz Impfung. 2x d’Woch maachen si an di aner Awunner e Selbsttest. 3x de Mount kënnt de Large Scale Testing iwwerpréiwen, ob trotz Impfung nach ëmmer alles ok ass.

D’Schwaachstell ass awer d’Personal. Eng 60-70% wiere geimpft, schätzt de Claude Parisi, Chargée de Direction vum Cipa um Lauterbann. Di aner maachen all zweeten Dag en Test. Dat géif eigentlech gutt goen, seet de Chargé.

D’Madame Schwarmes wär awer méi berouegt, wa si all geimpft wieren. Si géif sech dat wënschen. Mee schlussendlech wär et d’Fräiheet vu jidder eenzelem, dat selwer ze entscheeden.