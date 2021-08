Pierre Gramegna commente: «Le Luxembourg a été parmi les premiers pays à présenter son Plan pour la reprise et la résilience en avril et à recevoir peu après le feu vert de la Commission européenne. C’est dans ce même esprit que je suis heureux que le Luxembourg figure également par les premiers à recevoir une première tranche de financement, ce qui marque un moment historique dans la mise en œuvre du plan NextGenerationEU doté de 750 milliards d’euros, à travers lequel les États membres européens font preuve d’une solidarité inédite pour sortir de la crise et bâtir ensemble la reprise. Je tiens à remercier la Commission européenne, et plus particulièrement le commissaire Paolo Gentiloni, pour son travail exceptionnel et l‘excellente coopération au cours des derniers mois.»

Le Luxembourg s'est engagé à consacrer les fonds obtenus au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience à des projets d’investissement permettant de préparer le pays aux défis de demain, en posant les jalons pour une croissance plus durable, numérique et inclusive. Les projets retenus à ce titre portent sur 3 domaines prioritaires, à savoir la cohésion et résilience sociale, la transition verte ainsi que la digitalisation. La part des investissements dédiés à la lutte contre le changement climatique s’élève à 61%, soit largement supérieur au seuil de 37% requis par la règlementation européenne, et la part dédiée aux investissements numériques se chiffre à 32%.

Parmi les projets-phares du Plan pour la reprise et la résilience Luxembourg figurent des investissements dans le nouveau quartier «Neischmelz» à Dudelange, la mise en place d’une infrastructure de communication ultra-sécurisée basée sur la technologie quantique ainsi qu’un nouveau projet de régime d’aides pour soutenir davantage le déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques à travers le pays.