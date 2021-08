D’Gesetz vun de Studiebäihëllefe gouf Corona-bedéngt adaptéiert. D'Ännerunge sinn den 1. August a Kraaft getrueden.

Muss e Bachelorstudent säi Studium verlängeren an huet déi sougenannten zwee "Bonus-Semester" schonn opgebraucht, kann elo en drëtt "Bonus-Semester" ugefrot ginn.

Dat selwecht gëllt fir d'Masterstudenten, falls si wärend hirem Bachelorstudium nach keen esou ee "Bonus-Semester" geholl hunn. Huet een am Bachelor schonn 2 där Semestere gebraucht, huet een am Master just nach een "Bonus-Semster" ze gutt.