"Fir esou Fäll sinn eng Partie Prozeduren en Place". Dorop wier och déi betraffe Wittfra higewise ginn, déi sech am Stach gelooss fillt.

An der Affär Lausduer, wou am Abrëll 2018 e Polizist ëm d'Liewe komm ass, ginn et nach weider oppe Froen. D'Wittfra vum Mann huet en Dënschdeg am RTL-Interview gesot, dass si sech vun offizieller Säit am Stach gelooss fillt. Onkloerheete ginn et doriwwer eraus beim Montant vun hirer Wittfra-Rent. Eng Reaktioun vum Ministère fir bannenzeg Sécherheet an der Staatsbeamtegewerkschaft.

Suivi Affär Lausduer - E Reportage vum Diana Hoffmann

Op Nofro hi verweist d'Direktioun vun der Police op de Ministère fir bannenzeg Sécherheet. An enger Stellungnam schreift dësen, et wier ee sech bewosst, dass et eng schwiereg Situatioun fir déi Hannerbliwwe wier. Aus dësem Grond géing et fir esou Fäll eng Partie Service ginn, op déi di Betraffe géingen higewise ginn.

Och der Fra vum verstuerwene Polizist wier de Service psychologique an de Service juridique offréiert ginn. Doriwwer eraus hätt et Kontakt mat den direkte Cheffen, der Regionaldirektioun an dem Ministère selwer ginn. Zu wéi engem Zäitpunkt dat de Fall war, geet awer net aus dem Schreiwes ervir. Et wier versicht ginn, bei weideren Demarchen ze hëllefen. Bei leschten Treffe wier der Fra da mëndlech a schrëftlech matgedeelt ginn, dass all méiglech Begleetprozedure vu Säite vum Ministère proposéiert an erleedegt gi wieren.

Déi Betraffen hätt sech awer wuel méi oder en anere Support erwaart. De Ministère betount awer och, dass si bis haut op de Service psychologique kann zréckgräifen an och de Minister stéing bei Froen zur Verfügung. D'Fro déi sech awer bei deenen Offere stellt ass, a wéi wäit an zu wéi engem Zäitpunkt et un den Hannerbliwwenen ass, sech selwer un déi jeeweileg Servicer ze riichten. Dat an enger Zäit, wou den Alldag ze bewältegen dacks scho schwéier genuch ass.

Dass di Betraffen eleng gelooss ginn, ass en Ëmstand, deen och d'Staatsbeamtegewerkschaft CGFP kritiséiert. Den Ament sëtzt sech dës dofir an, dass d'Fra, ob d'mannst finanziell zu hirem Recht kënnt. Beim Ausbezuele vun der Wittfraen-Rent schéngen et Onkloerheeten ze ginn. En Dossier, dee beim Ministère de la Fonction publique läit. De President vun der Gewerkschaft, de Romain Wolff, erkläert, dass et aus sengem Point de Vu net kéint sinn, dass si esou laang misst waarden, bis hir de volle Montant ausbezuelt gëtt. An esou Fäll misst direkt gehollef ginn, an net eréischt, wann all d‘Prozeduren ofgeschloss ass.

D'CGFP huet elo en Enn Juli e Bréif un den zoustännege Ministère geschriwwen, an hofft op eng séier Réckmeldung. A munche Fäll géing dëst awer méintlaang daueren.