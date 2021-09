Dat schreift de Comité vun der Aktioun Lëtzebuergesch an engem Communiqué en Dënschdeg den Owend.

Mat där Decisioun géif eng Joerzéngten al Traditioun gebrach ginn, heescht et weider am Schreiwes. Weider erwaart sech d'AL vun der Regierung, datt ee fir déi ernimmte technesch a finanziell Problemer eng Léisung géif fannen. Dës Situatioun hat déi leschte Woch fir vill Opreegung gesuergt, nodeem d'Ministere François Bausch a Jean Asselborn op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierte Fred Keup geäntwert haten.

D'Comitésmember vun der Aktioun Lëtzebuerg ginn awer nach méi wäit a froen, ob et net, wéi am Ausland üblech, och d'Beschëlderung um Flughafen an eisen dräi administrative Sproochen an der Weltsprooch Englesch méiglech wieren. Et wier een, a béide Fäll, bereet, bei den Iwwersetzungen ze hëllefen, esou d'AL weider.