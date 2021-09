Op der Pressekonferenz e Méindeg de Moie sinn eng Rëtsch Nouvellen esouwuel am Lycée an an de Primärschoulen annoncéiert ginn.

Et wier d’Ambitioun, de Covid gutt an de Schoulen ze geréieren, mä et sollt ee sech net dorop limitéieren. Dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch op der Pressekonferenz fir d'Rentrée.

Déi nächst 2 Joer misst een notzen, fir d‘Diversifizéierung vun der schoulescher Offer weiderzedreiwen. An deem Sënn fänken dës Woch zum Beispill eng Honnert Lycéeesschüler an der neier École internationale zu Miersch un. D’nächst Joer soll och eng ëffentlech Europaschoul an der Stad hir Dieren opmaachen an et sinn Europaklassen am Lycée Belval an am Nic Biver zu Diddeleng virgesinn.

Geplangt ass och, dass am September 2022 am ECG an der Stad eng Sektioun N bäikënnt, déi sech op den Entrepreneurship fokusséiert an am Lycée classique geet geschwënn eng Sektioun P an eng Pilotphas. Hei läit den Akzent op de Sciences humaines, virun allem an der Pedagogie, Psychologie, Soziologie a Philosophie.

Fir den Educatiounsminister ass et awer och wichteg, Schüler, déi Schwieregkeeten hunn, besser ënnert d’Äerm ze gräifen. Dofir gëtt eng landeswäit gratis Hausaufgabenhëllef a Plaz gesat. Fir Schüler, déi nei am Land sinn, besser am Bildungswiesen z’integréieren, sollen dës méi intensiv begleet ginn. De Claude Meisch envisagéiert an deem Kontext och eng wäitreechend Reform vun de Strukturen a Prozesser.

Claude Meisch iwwer d'Erhéije vum Alter vun der Schoulflicht Op der Pressekonferenz sinn eng Rei Nouvellen annoncéiert ginn.

Eng weider wichteg Neierung ass déi vum Eropsetze vum Schoulflichtalter op 18 Joer. Domat soll verhënnert ginn, dass Jonker fréizäiteg d’Schoul ofbriechen. Se solle genuch Zäit kréien, sech adequat op d’Beruffswelt virzebereeden. An den nächste Woche wëll den Educatiounsminister dem Regierungsrot en entspriechende Gesetzesprojet virleeën.

Hutt Dir Froen un den Educatiounsminister? Hien ass en Dënschdeg de Moien Invité am "Dir hutt d'Wuert"