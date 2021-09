Leit iwwer 75 Joer an och all d’Leit an den Alters- a Fleegeheemer wäerten eng 3. Impfung ugebuede kréien.

Dat huet d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert den Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber confirméiert. Déi zousätzlech Dosis vum Vaccin soll bannent 2 Wochen an den Alters- a Fleegeheemer duerch den Impfbus garantéiert ginn, fir déi aner Leit iwwer 75 Joer ginn entspriechend Invitatiounen erausgeschéckt. Fir déi Leit, déi eng duebel Impfung kruten, ass 6 Méint dono en 3. Vaccin méiglech. Fir déi, déi Johnson&Johsnon an deemno just eng Dosis kruten, wier déi zousätzlech schonn no 2 Méint méiglech. Dës Offer gëllt natierlech och fir vulnerabel Leit. Offiziellt Schreiwes Dose additionnelle de vaccin COVID-19 après une primo-vaccination pour les personnes âgées et dialysées (14.09.2021)



Suivant les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) du 7 septembre 2021, une 3e dose (« booster ») de vaccination contre le coronavirus pourra être administrée aux personnes âgées de plus de 75 ans à domicile,

aux personnes âgées en structure d’hébergement sans limite d’âge,

aux personnes dialysées. Cette dose additionnelle se fera après une primo-vaccination, c’est-à-dire, un schéma vaccinal complet (soit 2 doses d’un vaccin ARNm, soit 2 doses du vaccin AstraZeneca, soit 1 dose du vaccin Janssen, soit 1 dose du vaccin AstraZeneca suivie d’une dose ARNm – mix & match). Il convient de rappeler, que les personnes immunodéprimées peuvent déjà bénéficier de la 3e dose de vaccination selon la définition de l’avis du CSMI du 2 juillet 2021. La dose additionnelle d’un vaccin ARNm sera administrée au moins 6 mois après une vaccination à 2 doses ou 2 mois après une vaccination avec le vaccin Janssen . Un intervalle de 2 semaines sera respecté avant ou après une autre administration de vaccin (grippe par exemple). Comment prendre rendez-vous ? Les premières invitations pour recevoir une 3e dose de vaccination contre le coronavirus seront envoyées à la fin de cette semaine (17 septembre) et ensuite par tranches successives. Les personnes résidant dans des structures d’hébergement pour personnes âgées, seront vaccinées par le biais des équipes mobiles de vaccination de la Direction de la santé. Les personnes concernées en fonction de leur âge recevront une invitation de la part du gouvernement luxembourgeois par courrier postal, avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous dans le centre de vaccination Victor Hugo ( inscription via myguichet.lu ). À noter que toute personne qui remplit les critères (6 mois après la 2e dose, respectivement après la 1re dose si testée positive ou 2 mois après une vaccination avec Janssen) pourra en outre prendre un rendez-vous auprès de son médecin pour se faire vacciner. La liste des médecins qui participent à la campagne de vaccination est disponible sur le site impfen.lu. Une assistance personnalisée est également offerte à travers la hotline mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533.