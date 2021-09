D'Lëtzebuerger Justiz huet decidéiert, en neien europäeschen an internationale Mandat d'arrêt fir de Jean-Marc Sirichai Kiesch erauszeginn.

Dat huet de Parquet général confirméiert. De Lëtzebuerger, deen am Grand-Duché wéinst Doudschlag verurteelt an zënter 16 Joer op der Flucht ass, war jo a Spuenien festgeholl ginn.

Do gouf hien awer déi lescht Woch fräigelooss, well hien zum Ament vun de Faiten, déi him reprochéiert ginn, mannerjäreg war.

