De Wëlzer LSAP-CSV-Schäfferot distanzéiert sech vun Aussoen, déi en Donneschdeg op enger Pressekonferenz vun der CSV-Fraktioun gemaach goufen.

Wolz wier do als soziale Brennpunkt genannt ginn, wou Handlungsbedarf bestéing.

D'Zuele géingen awer weisen, datt zu Wolz kee méi en héije Kriminalitéitstaux wier, wéi a vergläichbaren aneren Uertschaften.

Dernieft géingen et vill Initiative ginn, fir dat soziaalt Zesummeliewe weider ze verbesseren.

Et wéilt ee sech gären un enger Debatt zur Sécherheetslag bedeelegen, ma déi misst dann awer op Fakte baséieren an net op Virurteeler, heescht et vun de lokalen LSAP- an CSV-Vertrieder.

PDF: Pressecommuniqué vum Wëltzer Schäfferot