D'Dokter Thérèse Staub, geet dovunner aus, datt déi ganz Populatioun zu Lëtzebuerg an den nächste Méint eng drëtt Impfung proposéiert kritt.

Dat sot si an engem RTL Interview, wou se virop explizéiert huet, firwat elo mol eng drëtt Dosis fir eeler Leit esou wichteg ass.

D'Gesondheetsministesch hat jo déi lescht Woch an der Chamber confirméiert, datt Leit, déi méi wéi 75 Joer hunn an all d'Leit an den Alters- a Fleegeheemer elo eng drëtt Dosis kënne kréien.

Asaz vun 3. Impfung / Reportage Dany Rasqué

Déi drëtt Dosis ass fir dës Leit besonnesch wichteg, well sech gewisen huet, datt eeler Leit manner Antikierper hunn ,respektiv datt d'Antikierper vun engem gewëssen Alter un, méi séier erëm ofgebaut ginn. Et geet elo grad am Hierscht drëm, op en Neits vill Infektiounen an de Strukturen fir eeler Leit ze verhënneren.

D'Dokter Thérèse Staub, d'Presidentin vum Conseil supérieur des maladies infectieuses:

"Well ganz vill Infektiounen an den Altersheemer a Cipaen waren, hu mer geduecht, datt et besser ass, datt si eng drëtt Dosis kréien."



Déi drëtt Dosis gëtt donieft och de Leit ugebueden, déi an d'Dialyse ginn an den zweete Juni hat de Conseil superieur fir Infektiounskrankheeten jo och scho recommandéiert, fir Leit nach emol z'impfen, déi eng Immunschwächt hunn, wat zënterhier jo och gemaach gëtt.

De Booster ass also fir d'éischt fir déi vulnerabel Leit, d'Thérèse Staub geet dovunner aus, datt duerno och all déi aner Leit eng weider Dosis proposéiert kréien, zum Deel nach virun Enn dës Joers. Si erënnert drun, datt fir verschidde Leit de Vaccin scho méi laang hier ass.

"Déi éischt Leit, déi geimpft goufen, war d'Personal aus dem Gesondheetssecteur. Si goufen am Dezember, Januar a Februar geimpft. Dat heescht bei hinnen ass déi lescht Impfung scho geschwënn 10 Méint hier"

Datt eng 3. Dosis vum Vaccin hëlleft, géif een elo schonn am Ausland gesinn.

"An Israel gëtt et zënter dem Juli eng drëtt Dosis fir all d'Leit an et gesäit een, datt et do manner schlëmm Infektioune gëtt an och manner Hospitalisatiounen."

Zu Lëtzebuerg muss een elo awer emol weider dofir suergen, datt d'Leit sech fir d'éischte Kéier impfe loossen. De globalen Impftaux bei de Residenten iwwer 12 Joer läit bei 72 Prozent. D'Personal aus de Strukture fir eeler Leit ass - wéi et am Rapport vum Conseil supérieur des maladies infectieuses heescht- op d'mannst zu 60 bis 65 Prozent geimpft.