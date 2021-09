Fir d’Arméi waren et zwee aussergewéinlech Joren mat méi speziellen Asätz hei am Land.

Esouwuel bei der Coronakris wéi och bei den Iwwerschwemmungen huet d’Arméi eng Hand mat ugepaakt. Um Méindeg waren de Staatsminister Xavier Bettel an den Arméisminister François Bausch um Härebierg, fir en Bilan iwwert dës zwee Asätz ze zéien.

Bei den uergen Iwwerschwemmungen elo am Juli hat d’Arméi bis zu 270 Zaldoten detachéiert, fir bei der Katastroph ze hëllefen, erkläert de Generol Steve Thull.

De Steve Thull

Et wieren och genee esou Asätz, déi hëllefen géingen, datt d’Leit am Land e positiivt Bild vun der Arméi hunn, seet den Arméisminister François Bausch.

De François Bausch

Am Kader vun der Coronakris hunn eng 160 Zaldote gehollef. Si hunn ënnert anerem Zelter virun den Spideeler opgeriicht, Masken verdeelt an den Accueil an den Impfzenteren assuréiert.

(de g. à dr.) Lieutenant-Colonel Kim Kirsch, Commandant Adjoint des Forces; Colonel Yves Kalmes, Commandant du Centre militaire; Nina Garcia, première conseillère du Gouvernement à la Direction de la défense; Général Steve Thull, Chef d'État-Major de l'Armée; n.a.; François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État / © Armée luxembourgeoise © Armée luxembourgeoise © Armée luxembourgeoise

Le Premier Ministre Xavier Bettel & le Ministre de la Défense François Bausch ont tenu à remercier l’Armée pour son engagement lors de la pandémie & des innondations.Une démonstration d’une situation à laquelle les unités en opération pourraient être confrontées a était montrée. pic.twitter.com/p9Ak8HfTjU — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) September 20, 2021

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Visite de Xavier Bettel et François Bausch au Centre militaire (20.09.2021)

Communiqué par: ministère d'État / Direction de la défense / état-major de l'armée En date du 20 septembre 2021, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel et le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch se sont rendus au Centre militaire à Diekirch.

Après l'accueil par le Chef d'État-Major de l'Armée luxembourgeoise, le général Steve Thull, les ministres Xavier Bettel et François Bausch ont participé à une démonstration dynamique des moyens capacitaires de l'Armée.

Ensuite la délégation a visité la station d'ancrage satellitaire et une exposition d'équipements employés dans les unités de reconnaissance ainsi qu'une série de stands présentant les appuis que l'Armée a fournis pendant la lutte contre le COVID-19 et les inondations survenues mi- juillet.

Les membres de l'Armée ont expliqué aux ministres comment l'Armée a été engagée lors des derniers mois et ceci aussi bien dans le cadre de la pandémie que lors des inondations ou l'évacuation des ressortissants luxembourgeois d'Afghanistan.

Dans le cadre de cette visite, les ministres Xavier Bettel et François Bausch ont tenu à remercier personnellement le personnel de l'Armée pour son engagement lors de la crise sanitaire et des inondations.