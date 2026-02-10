RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fir 2027 geplangtKierperschaftssteier fir Betriber soll weider erofgesat ginn

RTL Lëtzebuerg
Esou wéi am Koalitiounsaccord virgesinn, wäert no 2025 eng weider Baisse bei der Kierperschaftssteier kommen.
Update: 10.02.2026 16:15
Symbolbild

D’Regierung huet wëlles, fir d’nächst Joer op en Neits d’Kierperschaftssteier erofzesetzen, esou wéi dat am Koalitiounsaccord festgehalen ass. Dat, fir datt och an Zukunft Entreprisen hei wëlle bleiwen, respektiv sech wëllen hei am Land néierloossen, esou de Premier Luc Frieden en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der Deputéiert Sam Tanson vun déi Gréng.

Lëtzebuerg wier schliisslech am Konkurrenzkampf mat den Nopeschlänner. Mat dëser zweeter Baisse kéim de Lëtzebuerger Taux e bësse méi no un d’Moyenne vun der OECD fir d’Besteierung vun de Betriber erun. De Premier huet weider betount, datt am Volume méi Kierperschaftssteier erakomm wier, nodeems dës 2025 schonn eng Kéier erofgesat gouf. Eng Baisse vum Taux géif deemno net automatesch zu manner Recettë féieren.

Am meeschte gelies
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Botn dominéiert am Biathlon a kritt Gold, Éisträich wënnt bei den Dammen am Schi Alpin
1
Deiere Wunnraum
Aus dem Foyer op d’Strooss? Vill Flüchtlinge fäerten ëm hiren Ënnerdaach
Video
Parking vun der Luxexpo
Wéi eng Strofe géifen dësem falsch geparkten Auto bléien?
CCP an DAP
Indemnitéite fir d'Léiere ginn eropgesat
Video
8
Weider News
Messerattack am Garer Quartier
Presuméierten Täter kritt Flüchtlingsstatut ewechgeholl
Fotoen
Pilot Dirk Becker iwwer Fluchsécherheet
"Zu Lëtzebuerg steet d'Zivil-Loftfaart ganz staark am ëffentleche Fokus"
Video
Nott vun Affekot un d'AMMD
E Collège médical, dee Prozeduren net respektéiert, géing eege Legitimitéit a Fro stellen
E Minus vun dräi Plazen
Lëtzebuerg läit am neie Welt-Antikorruptiounsindex op der 8. Plaz
1
Dir hutt d'Wuert
Den Educatiounsminister beäntwert Är Froen zum Thema "Unisex-Toiletten"
Video
1
Am Kader vu Blanchimentsaffär confisquéiert
Stee vun 180 Luxusaueren den 21. Mäerz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.