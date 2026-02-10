RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nott vun Affekot un d'AMMDE Collège médical, dee Prozeduren net respektéiert, géing eege Legitimitéit a Fro stellen

RTL Lëtzebuerg
An engem Schreiwes zielt de Maître Prum all déi Saachen op, déi de Collège médical net respektéiert huet.
Update: 10.02.2026 16:07
© Envato / Fentoroma

De Collège médical huet d’Prozeduren net agehalen. Dat steet an enger Nott, déi de Maître François Prum am Optrag vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD formuléiert huet. D’Dokument läit der RTL-Redaktioun vir. De Maître Prum, deen och den Affekot vum Dr Philippe Wilmes ass, reagéiert domat notamment op de rezente Communiqué vum Collège médical a präziséiert, datt de viséierten Dokter net vum Collège gehéiert gouf, iert den Dossier un de Gesondheetsministère weidergereecht gouf.

Derbäi kéim, datt keng onofhängeg Expertis gemaach gi wier. D’Krittäre fir eng urgent Prozedur wieren net vum Collège médical respektéiert ginn. D’Moossnam fir den Dossier d’urgence un de Ministère ze ginn, wier manifestement disproportionéiert, well keng extrem Gravitéit vun der Situatioun virgeleeën hätt. Datt d’Temoignagen anonym wieren an datt keng Expertis gemaach gouf, bewierkt an den Ae vum Affekotebüro e grave prozeduralen Desequiliber. Weider geet Rieds vun engem bedenkleche Präzedenzfall mat eventuelle Konsequenze fir de Beruff.

E Collège médical dee Prozeduren net respektéiert, géing seng eege Legitimitéit a Fro stellen, sou den Affekot. D’Wort zitéiert en Dënschdeg aus engem rezente Bréif vum Ministère un den Affekotebüro vum Dokter, an deem och d’Gesondheetsministesch Martine Deprez vu prozedurale Feeler säitens dem Collège médical schwätzt. Trotz Formfeeler géing d’Ministesch awer hir Decisioun vun der Suspensioun net réckgängeg maachen, heescht et weider. Dem Dokter Philippe Wilmes - fréiere Generalsekretär vun der AMMD - gëtt jo ënner anerem virgeworf, gesond Knéien operéiert ze hunn.

PDF: Affär Wilmes: Nott vum Maître Prum un d'AMMD.pdf

Am meeschte gelies
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Botn dominéiert am Biathlon a kritt Gold, Éisträich wënnt bei den Dammen am Schi Alpin
1
Deiere Wunnraum
Aus dem Foyer op d’Strooss? Vill Flüchtlinge fäerten ëm hiren Ënnerdaach
Video
Parking vun der Luxexpo
Wéi eng Strofe géifen dësem falsch geparkten Auto bléien?
CCP an DAP
Indemnitéite fir d'Léiere ginn eropgesat
Video
8
Weider News
Fir 2027 geplangt
Kierperschaftssteier fir Betriber soll weider erofgesat ginn
Messerattack am Garer Quartier
Presuméierten Täter kritt Flüchtlingsstatut ewechgeholl
Fotoen
Pilot Dirk Becker iwwer Fluchsécherheet
"Zu Lëtzebuerg steet d'Zivil-Loftfaart ganz staark am ëffentleche Fokus"
Video
E Minus vun dräi Plazen
Lëtzebuerg läit am neie Welt-Antikorruptiounsindex op der 8. Plaz
1
Dir hutt d'Wuert
Den Educatiounsminister beäntwert Är Froen zum Thema "Unisex-Toiletten"
Video
1
Am Kader vu Blanchimentsaffär confisquéiert
Stee vun 180 Luxusaueren den 21. Mäerz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.