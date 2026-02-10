Déi annoncéiert Unisex-Toilettë fir Lycéeë sollten eng Mesure fir méi Toleranz a Gläichberechtegung sinn, ma se hunn awer éischter fir gesellschaftlechen Zündstoff gesuergt.
Schüler, Elteren, Enseignanten: Wat haalt dir vun der geplangter Iddi? Wat sinn är Suergen oder är Froen? A wéi eng Roll spillen och Mobbing, Diskriminatioun a Gewalt?
Den Educatiounsminister Claude Meisch ass e Mëttwochmoien um 8 Auer live bei eis am Studio, fir op är Froen a Remarken ze reagéieren.
Rufft eis un e Mëttwoch de Moien um 1330 oder schreift eis elo schonn Är Foren zum Thema “Unisex-Toiletten” iwwert de Formulaire hei um Site. Eis Emissioun “Dir hutt d’Wuert” iwwert d’Unisex-Toilettë leeft direkt no de Noriichten um 8 Auer.
