Am Regierungsrot gouf e Freideg dat ëmgesat, wat schonn an der Pressekonferenz Ufank September ugekënnegt haten.

D'Ministeren hunn iwwerdeems de sougenannte "Plan d'action national d'inclusion numérique" guttgeheescht, deen dofir suerge soll, datt keen duerch d'Digitaliséierung vun der Gesellschaft ausgeschloss gëtt. An da goufen zwee groussherzoglech Reglementer ugeholl fir Contributioune vun der Arméi engersäits am Mozambique bei enger Formatiouns-Missioun vun der EU an anerersäits bei enger Nato-Missioun am Irak.

De Regierungsrot huet e Freideg decidéiert, en neie System anzeféieren, fir datt Leit, déi sech net kënnen impfe loossen, weider Accès op PCR-Tester hunn. Vum 27. September un a mol bis den 31. Dezember soll dat mat Bonge fonctionéieren, déi een an den akkreditéierte Laboen aléise kann. Kanner tëschent 6 an 11 Joer kréien automatesch 5 Bonge geschéckt, zousätzlech zu den Testméiglechkeeten an der Schoul. Leit iwwer 11 Joer, bei deenen eng Impfung aus medezinesche Grënn net recommandéiert ass, kënnen eng Demande bei der Santésdirectioun maachen, fir 5 Bongen ze kréien. A wa Studente PCR-Tester brauchen, fir op d'Uni am Ausland ze goen, kënne si iwwert d'Studentenassociatioun ACEL eng Demande fir e Bong maachen.