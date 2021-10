Semer en 2023, récolter en 2025, sou ëmschreiwen d'Stad Lëtzebuerg an de Landwirtschaftsminister Romain Schneider de Report vun der LUGA vun 2023 op 2025.

Dat hätt haaptsächlech um Covid geleeën, et hätt ee sech net kënne live fir Reunioune gesinn an d‘Projeten hätten och wéinst Materialmangel net an deene geplangten Delaie kéinte realiséiert ginn.

Dobäi wieren d‘Budgetsschwieregkeete komm, erkläert de Romain Schneider. De Budget wier dofir elo vun ursprénglech 10 Milliounen op 22 Millioune gehéicht ginn, déi sech de Staat an d’Stad Lëtzebuerg deelen. Et wier och en neie Masterplang ausgeschafft ginn. Doriwwer wëllt sech d’Ann Muller, Coordinatrice générale vun der LUGA, awer nach net en Detail äusseren. Och hei wieren nach vill administrativ Demarchen ze maachen.

De Report vun der LUGA léich awer net un der Renaturéierung vun der Péitruss, seet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer. Déi wier effektiv am Fréijoer 2023 ofgeschloss.