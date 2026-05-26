Invité vun der Redaktioun (26. Mee)Clara Moraru, Presidentin vun der Union des Indépendants

D'Unioun vun den Independantë schléit Alarm: Si kotiséiere wäitaus méi wéi normal Salariéen, mee hunn awer dofir däitlech manner Protektioun. Wou sinn Entrepreneuren am meeschte benodeelegt? Wei gesäit de Verglach mam Ausland aus? A wat fuerderen si vun der Regierung?
Dat froe mer d'Presidentin vun der Union des Indépendants. D'Clara Moraru ass kuerz no 8 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.
