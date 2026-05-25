Eng eeler Fra war géint 10:10 Auer am Mamer Park vun engem onbekannte Mann an eng Heck gestouss ginn. Den Déif huet hir doropshin den Handy geklaut. Der Police no ass et e roude Klapphandy vun der Mark Doro. Deemno ëm en Apparat, deen nei net emol honnert Euro kascht.
Der Police no war de presuméierten Täter vum Mamer Park aus a Richtung vun enger Bank geflücht.
Si beschreift dësen als éischter grouss gewuess, a vu Kapp bis Fouss schwaarz ugedoen.
Wien eppes gesinn huet oder weess soll sech bei der Police vu Capellen ënnert der Nummer 244 30 1000 oder per Mail op police.capellensteinfort@police.etat.lu mellen.