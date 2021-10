Dem Premier seng Ried ass de Moment nach am Gaang. Et gi sech nach Mesuren am Beräich Logement a Steieren erwaart.

„Mir sinn dem Enn vun der Pandemie ganz no“, esou de Xavier Bettel den Dënschdeg a senger Ried zur Lag vun der Natioun an der Chamber. De Premier huet betount, d’Demokratie wier zu Lëtzebuerg net virum Virus an d’Knéie gaangen, mee hien huet awer un déi erënnert, déi eis fir ëmmer verlooss hunn. Et dierft ee si ni vergiessen.

Elo misst een de Wee preparéiere fir no der Kris. Als Haapterausfuerderungen huet hien de Klimawandel, déi héich Wunnengspräisser a sozial Problemer genannt.

De Xavier Bettel ass op d’Iwwerschwemmungen am Juli agaangen an d’Existenzen, déi a Gefor gerode sinn. Et géing weider dat Bescht gemaach ginn, fir hinnen ënnert d'Äerm ze gräifen.

A Punkto Klimaziler huet hie just erënnert, datt Lëtzebuerg well d’Zäregas Emissioune bis 2030 ëm 55% reduzéieren an hien huet d’Mesurë Revue passéiert, déi en Place wieren, fir den Undeel un erneierbaren Energië weider auszebauen. Eng éischt kleng Annonce huet hie kuerz viru 14 Auer gemaach: en zousätzleche Subside-Programm fir Opluetstatiounen op der Aarbechtsplaz, deen ufanks d’nächst Joer soll lancéiert ginn.

