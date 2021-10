De Musée national de la Résistance op der Brillplaz zu Esch kritt en neien Numm.

De Musée national de la Résistance zu Esch op der Brillplaz kritt en neien Numm a wäert an Zukunft Musée national de la Résistance et des Droits Humains heeschen. Eréischt am Februar 2023 wäert de Musée, dee renovéiert a vergréissert ginn ass, awer komplett opgoen.

D'Aarbechten um neie Musée zu Esch lafen op Héichtouren. Ausser dem Chantier war deemno nach näischt Neies op der Plaz ze gesinn. Ma et gouf awer scho virgestallt, wat d'Gäscht wäert 2023 erwaarden. Och en éischten Abléck gouf et fir d'Kulturjoer. Vum Februar 2022 u wäerten temporär Ausstellungen um Site vum Musée ze gesi sinn.

Ma erëm zréck zum neie Musée mam neien Numm. Wann dësen ausgebaut a renovéiert ass, huet en eng vun Surface vun 870 Metercarré an ass domat da méi wéi 3 Mol esou grouss wéi virdrun. Och beim Konzept ginn et nei Usätz. Sou sollen d'Mënscherechter méi an de Fokus gesat ginn. „Wann ee resistéiert, dann ass dat och fir de Schutz vun de Mënscherechter“, ënnersträicht déi Gréng Kulturministesch Sam Tanson. Am zukünftege Musée wäerten dann ënnerschiddlech Approchen zum Sujet Resistenz ze fanne sinn: biographesch, thematesch zu Sujeten, wéi Angscht an Ënnerdréckung, wéi och zur universaler Kollaboratioun an natierlech dem 2. Weltkrich, Konzentratiounslager, Nazien a Vëlkermord an enger permanenter Ausstellung.

Wie sech elo scho wëll iwwer de Point de vue vun der permanenter Ausstellung informéieren, dee ka schonn an d'Buch "Le Luxembourg et le Troisième Reich" erakucken, wat fir 39 Euro wäert Ufank November an de Librairien ze fanne sinn. An dësem sinn aktuell Artikele vun den Historiker ze fannen, déi extra fir de Musée ausgeschafft goufen, an als Basis fir den Opbau vun dësem gedéngt hunn, erkläert de Frank Schroeder, Direkter vum Musée.

Den nationale Musée ass net nëmme fir d'Stad Esch wichteg, mee fir d'ganzt Land, betount den Escher Buergermeeschter a President vum Conseil, de Georges Mischo. De Sujet 2. Weltkrich a Persecutioun wier leider ëmmer erëm aktuell - och haut nach. Dofir wäert de Musée eng wichteg pedagogesch Roll spillen, ënner anerem fir Schoulklassen, mee och am kulturelle Beräich.

Bis awer dat rout, wäiss, blot Bändche da kann bei der Aweiung duerchgeschnidde ginn, muss sech also nach iwwer ee Joer gedëllegt ginn.