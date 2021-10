Ramstein, ronn 150 Kilometer vu Lëtzebuerg ewech, war eent vun den Dréikräizer, fir Leit aus dem Afghanistan an aner Länner a Sécherheet ze fléien.

Virun 2 Méint hunn d'Taliban Kabul ënner hir Kontroll bruecht. Fir Dausenden Afghanen, déi mat den Alliéierten zesumme geschafft hunn, war et den Ament vun der Flucht. D'Biller vum Chaos um Flughafe sinn ëm d'Welt gaangen. Ënner anerem amerikanesch Fligeren hunn eng 124.000 Leit ausgeflunn. Eent vun den Dréikräizer vun der Operatioun 'Allies Refuge' ass d'Air-Base vu Ramstein. Nëmmen eng 150 Kilometer vu Lëtzebuerg. De Jeannot Ries, iwwer eng Missioun, an där d'WSA vu Suessem eng zentral Roll gespillt huet.

Lues a lues kënnt d'Air-Base nees zur Rou. Déi lescht Woche waren hefteg. 34.800 Fraen, Kanner a Männer goufen zanter d'Taliban d'Kontroll vu Kabul iwwerholl hunn op Ramstein ausgeflunn. Iwwer dat, wat déi lescht Wochen do geleescht gouf, ass de Generol Joshua M. Olson, Commander vun der Air-Base, houfreg.

"All déi Kanner, déi Mënschen aus dem Afghanistan, si voller Hoffnung op eng besser Zukunft, no all deem, wat se erlieft hunn. Mir haten d'Éier, se hei bei eis z'ëmfänken. Sech ëm se ze këmmeren. Mat Fokus op der Sécherheet, Iessen, Waasser, Hygiène. Fir mech stécht dat Mënschlecht ervir. Liewe retten. Dat war schonn emotional. "

Den 18. August gouf de Kommandant vun der Air-Base gewuer, datt hien eng Schlësselroll an der Operatioun 'Allies Refuge' spille géif. Zwee Deeg méi spéit ass den éischte Fliger mat Leit aus dem Afghanistan gelant. 138 weider Flich sollten no kommen. Virop d'Schaffpäerd vun der US Air-Force goufen agesat. Boeing C-17 Globemaster. Transport-Maschinnen u Bord vun deenen normalerweis Plaz fir 102 Passagéier ass. An der Urgence si wärend der Operatioun 'Allies Refuge' Fliger mat alt 400 bis 450 Leit aus dem Afghanistan zu Ramstein gelant. Evakuatiounsflich, wou et fir dat medezinescht Personal u Bord och där ganz spezieller Amenter gouf.

"Eng vun onsen Infirmièren huet an der Toilette vum Fliger gehollef, e Kand op d'Welt ze bréngen. Dat wärend der Landung. Dono hu mir onst Equipement ugepasst. Mir hu vill schwanger Fraen transportéiert. Ënner anerem hu mir dunn "Couveuses" mat u Bord geholl", sou de Chef-Infirmier vum EAEF 721, Lt. Col. Paul Boackle.

© Jeannot Ries

6 Kanner koume wärend der Operatioun 'Allies Refuge' u Bord vun US-Militärfliger op d'Welt. Disponibilitéit, 7 Deeg op 7, 24 Stonnen op 24 a Flexibilitéit waren déi lescht zwee Méint gefrot. D'Aarbechtslaascht war wierklech aussergewéinlech. Souguer fir eng Trupp wéi d'US-Arméi.

"Mir hate scho vill grouss Asätz. Ma dat hei ass déi gréisst humanitär Evakuatiounsmissioun, bannent sou kuerzer Zäit. 30 Natioune waren engagéiert. Am Ganze goufen 124.000 Leit transportéiert", sou de Colonel Elizabeth Hanson; Vice-Commander vum 521st Air Mobility Operations Wing.

Eng vun deenen Natiounen ass Lëtzebuerg. Och wann dat bis elo kaum gewosst ass. Méi prezis: D'Warehouse Service Agency vu Suessem, déi wärend den éischten Deeg eng Schlësselroll gespillt huet.

Den Lt Col Sal Alvarez, Commander vum 46th Material Maintenance Squadron: "Et war monumental. Bannent 7 Deeg hu mir 517 Zelter opgeriicht. A Spëtzenzäiten hate mir eng 21.000 Passagéier hei op der Base. Dat war eng onheemlech Erausfuerderung. Fir d'Leit vum 86. Airlift Wing. Awer och fir ons Partner. Ee vun hinnen ass 'Wearhouse Services Agency' vu Suessem. Si stinn ënnert dem Lëtzebuerger Verdeedegungsministère als awer e privaten Acteur. Wierklech, all dat, wat hei hannert ons steet, do musse mer hinnen e grousse Merci soen. Si hunn derzou bäigedroen, datt d'Operatioun méiglech gouf. Si hunn d'Material geliwwert. An de gréissten Deel dovu wäert och zeréck op Suessem goen. Si hu wierklech eng zentral Roll gespillt."

Bis déi lescht Zelter op Suessem zeréckkommen, wäert et nach daueren. Gelaf ass d'Operatioun 'Allies Refuge' nach net zu Ramstein. Den Ament waarde weider honnerte Leit aus dem Afghanistan op en neien Depart an hirem Liewen, an Amerika.