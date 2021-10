Mat der Aféierung vum 3G-Konzept op der Aarbechtsplaz géing sech d'Regierung juristesch an dateschutztechnesch op dënnem Äis beweegen.

Am Kontext vum Covid-Check deen och op der Aarbechtsplaz soll kënnen applizéiert ginn, fuerderen se eng Ofännerung vum Gesetzesentworf.

Déi nei Mesuren wieren ze séier ausgeschafft ginn an och net mat de Gewerkschaften diskutéiert ginn.

D'Syndikater fäerten, datt et zu Abuse kënnt.

D'CGFP, den OGBL an den LCGB fuerderen all Deputéiert op, den Artikel iwwert de Covid-Check an engem separate Vott net mat ze droen.

Wa bis den 31. Oktober vun der Regierung keng Bereetschaft zum Kompromëss gewise géif, sollen gewerkschaftlech a juristesch Schrëtt agedeelt ginn, heescht et am Schreiwes.