Och Persoune mat engem kierperlechen Handicap wëllen dacks eng eege Wunneng, fir do esou onofhängeg wéi méiglech liewen ze kënnen.

D'Waardelëschte fir entspriechend Wunn-Projete sinn awer laang. Viru kuerzem gouf zu Heeschdref de Grondsteen fir eng nei Residence fir Leit mat Behënnerung geluecht. D'Aarbechte sollen nach dëst Joer ufänken. Gebaut gëtt eng Residence mat 40 Wunnengen an engem Dagesfoyer, wou bis zu 20 Jonker betreit kënne ginn, an dat am Heeschdrëffer Park, direkt nieft der Residence Nico Kremer, wou elo schonn 38 Leit liewen. Leit, déi vu Gebuert un oder duerch Krankheet respektiv Accident e kierperlechen Handicap hunn.

De Bauhär ass Tricentenaire, ee Grupp, dee sech op den Hebergement an d'Betreiung vu Leit mat enger Behënnerung spezialiséiert huet. D'Nofro no esou Logementer wär enorm. wéi de Christophe Lesuisse, Generaldirekter vun Tricentenaire, erkläert: "Dat sinn net alles Noutfäll, do sinn och vill präventiv Demanden drënner. Mä an déi nei Residence wäerte scho 16 Leit eraplënneren, déi am Moment bei eis a provisoresche Pavillone liewen. Also bleiwen am Projet ënnert dem Stréch nëmme 24 reell nei Plazen. Eis Kapazitéite ginn also net duer, fir all d’Leit op der Waardelëscht ophuelen ze kënnen."

Zu Heeschdref ginn elo 20 Milliounen Euro investéiert, 70% dovunner iwwerhëlt de Familljeminister. Déi nei Residence soll sech net nëmme gutt an de Park integréieren, mä och déi speziell Besoine vun de spéidere Bewunner musse beuecht ginn. Den Architekt Dave Lefèvre betount, dass Wunnenge fir Leit mat deelweis ganz schwéiere Behënnerungen et e ganz spezifescht Bauen ass: “Do muss een den Equiliber fannen, tëscht dem techneschen Deel an dem ästheteschen Deel, fir dass et duerno och heemlech wierkt an esou enger Wunngrupp.”

Déi aktuell Residence huet ee grousse Sejour. Spéitst d'Corona-Pandemie huet awer gewisen, dass dat net ëmmer ideal ass. Hei diskutéieren déi Responsabel vum Site mat de Residenten, wéi si de groussen Openthaltsraum méi gemittlech amenagéiere kënnen. Am neie Projet gëtt op grouss Raim verzicht, déi nei Residence wäert villméi aus 5 iwwersiichtleche Wunngruppen à 8 Persoune bestoen, esou dee Christophe Lesuisse: “Dat war eise Residente wichteg. Wou mir de Projet mat hinnen ausgeschafft hunn, war dat eng kloer Demande vun hinnen. Si wollte kleng Unitéiten mat manner Leit.”

Ufank 2024 soll déi nei Residence da fäerdeg sinn