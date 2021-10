Eng Scholdzouweisung wär net dat Opportuunst an en externe Rapport bräicht een net, sot de Premier Xavier Bettel an der Chamber iwwer d‘Krisegestioun.

Et ass net alles optimal gelaf. Mä d‘Ausmooss vum Héichwaasser war net viraus ze gesinn. Dat sot de Premier zu den Iwwerschwemmunge vum 14. Juli. D‘Gestioun vun Naturkatastrophen, a speziell déi vum Héichwaasser virun zwee an engem hallwe Mount, war d‘Thema an enger Interpellatioun am Parlament. Eng Interpellatioun, déi vum Gilles Roth vun der CSV gefrot gi war.

De Gilles Roth

Et hätt een d‘Krisegestioun opgeschafft, huet de Premier Xavier Bettel gemengt. Fir en externe Rapport, deen déi ganz Oppositioun gefrot huet, gesäit hie kee Besoin, well en den Analyse vu senge Servicer géif vertrauen. D‘Héichwaasser wär an deem Moos net virauszegesi gewiescht. Et géif awer effektiv bal un e Wonner grenzen, datt et keng Affer gouf, huet de Premier zouginn. Dat wär och de Verdéngscht vun de Rettungsdéngschter. D‘Regierung hätt en Hëllefspak vun 100 Milliounen Euro en place gesat an d‘Assurancen hätte bis ewell 125 Milliounen Euro u 6.300 Affer ausbezuelt.

De Premier Xavier Bettel

An Zukunft misst ee besser op d‘Konsequenze vu Klimakatastrophe preparéiert sinn. D‘GouvAlert-App hätt net hiren Déngscht erfëllt. Mënschlech an technesch Feeler hätten derzou gefouert, datt d‘App net funktionéiert hätt, wéi se hätt missen. E Certificat wär zum Beispill net verlängert ginn, eng extern Firma hätt sech dorëms bekëmmert.

D‘Kommunikatioun misst verbessert ginn, sot och d‘Inneministesch Taina Bofferding. Mat de Medien, mat de Gemengen. De sougenannte „Cell-Broadcast-System“ soll kommen, wou een automatesch an enger Regioun e Message op den Handy geschéckt kritt. Aktuell géif een dorunner schaffen.

Am Laf vum nächste Joer soll dat prett sinn, sou d‘Taina Bofferding.