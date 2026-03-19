Vu wéini un oder vu wéi engem Präis un d’Regierung handele wäert, huet hien awer op Nofro hin net gesot. Hie sot dat hei: “Mir handelen dann, wann d’Präisser fir de Bierger a fir d’Entreprisen zu Lëtzebuerg géinge substantiell an d’Luucht goen. Dat ass fir de Moment net de Fall, well vill vun deene Kontrakter ofgeschloss ginn fir eng Rei Joren.”
De Premier huet och betount, datt de Staat scho gehollef hätt bei den Netzkäschten, wat als preventiv Mesure unzegesi wier. “Mir hoffen, datt dee Krich hei net ze laang gëtt an domadder d’Weltpräisser sech wäerte stabiliséieren”, esou nach de Premier.
Um EU-Sommet zu Bréissel en Donneschdeg wieren u sech den US-israeelesche Krich géint den Iran an d’Energiekris den Haaptsujet gewiescht, wann net nees d’Ukrain am Vierdergrond géing stoen. D’EU hat schonn 90 Milliarden Euro Prêt iwwer zwee Joer fir d’Ukrain guttgeheescht, mee well Ungarn duerno nees blockéiert huet, mussen déi 27 EU-Staats- a Regierungscheffe sech en Donneschdeg nees mam ungaresche Premier Viktor Orban ausenanersetzen.
Woubäi den 12. Abrëll Walen an Ungarn sinn, wou awer natierlech net gewosst ass, wat genee geschitt, wann den Challenger Peter Magyar den Orban géing schloen. D’Ukrain an d’EU kënnen net waarden, dowéinst huet d’EU-Kommissioun en Dënschdeg scho probéiert, den Orban z’iwwerzeegen d’Hëllef fir d’Ukrain duerchzewénken. An zwar andeems se d’Inspektioun vun enger Pipeline an der Ukrain ugekënnegt huet. Den Orban wërft nämlech dem ukrainesche President Selenskyj vir, d’Energiepräisser an Ungarn bewosst no uewen ze drécken, fir d’Walen ze manipuléieren.
De Luc Frieden sot, hie wier zouversiichtlech, datt een eng Léisung géing fannen. Den ungaresche Premier Viktor Orban war awer en Donneschdeg de Moien nach kategoresch: wann d’Ukrain den Ueleg net an Ungarn fléisse léisst, hëlleft Ungarn der Ukrain net. Am Géigesaz zum Lëtzebuerger Premier war dann d’EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas eegenen Aussoen no “net ganz optimistesch”, mee si géing op de Conseilspresident Antonio Costa hoffen, deen intensiv géing probéieren, mam Orban eng Léisung ze fannen.
Wann Ungarn an d’Ukrain net scho fir genuch Kappzerbrieches suergen, muss d’EU dann och op de Krich am Iran, deen d’USA an Israel lassgetrëppelt hunn, reagéieren. Keen an der EU ass am Moment och bereet, iergendwéi um Krich am Iran bedeelegt ze ginn. De Premier sot, et misst een d’Situatioun am Mëttlere Osten deseskaléieren. Ouni Gewalt awer, mee duerch Diplomatie. Fir déi wier et ni ze spéit.
Lëtzebuerg ass wéi aner Länner iwwerdeems och komplett dogéint, fir russesch Energie nees an der EU zouzeloossen.
An de Premier war iwwregens och nach ëmmer optimistesch, wat d’Fro vun der Opsiicht fir d’europäesch Spuer- an Investitiounsunioun ugeet. Lëtzebuerg réngt do mat aneren EU-Länner, fir datt déi Opsiicht net eng europäesch géing ginn, mee d’Länner selwer dat nach ëmmer kéinte maachen. De Luc Frieden zielt op de Finanzminister Gilles Roth, deen de Sujet op weideren Treffe vun de Ministere wäert mussen ugoen.