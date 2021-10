Aktuell ass d'WSA zu Suessem komplett ausgelaascht, et hu souguer misste provisoresch Halen opgeriicht ginn.

D'lescht Woch gouf et am Kader vun der Operatioun "Allies Refuge", wou eng 34.800 Leit aus dem Afghanistan op Ramstein ausgeflunn goufen, e grousse Luef vun der US Air-Force un d'Mataarbechter vun der WSA hei zu Lëtzebuerg. D'Reaktivitéit vun der WSA zu Suessem hätt ouni Zweiwel derzou bäigedroen, dat déi Missioun e Succès gouf.

Wien ass d'WSA? Wien schafft do? Wat ass hir Missioun?

"Hei steet Material, mat deem een op enger Wiss, mëtten am Bësch, e ganz Flughafe baue kann. Mat Bëtongspisten, Zelter fir d'Militär, déi do stationéiert sinn. U sech alles zivilt Material, vun den Zelter bis zu de Gefierer. Material, wat am Noutfall a Krichsgebidder geet. Reegelrecht Krichsmaterial ass hei keent stockéiert" sou de Stefan Tylla, Direkter vun der "Central Region Storage Facility" CRSF.

Op den éischte Bléck gëtt ee sech es direkt op deem 38 Hektar groussen Areal bewosst, dat déi 17 Halen net am Dornréischeschloof leien. D'"Warehouses Service Agency" ass den Ament voll ausgelaascht. platzt souguer aus allen Néit. Provisoresch Halen hu missen opgeriicht ginn, fir all d'Material vum gréisste Client, der US Air-Force, sou gutt wéi méiglech ënnerdaach ze bréngen.

Dëst ass Material fir de Fall wou, wat déi lescht Joren zum Beispill och op US-Basen am Irak oder Afghanistan an den Asaz koum. Viru gutt zwee Méint hu missten Zelter, Brëtschen, Generatoren a ganz Feldkiche bannent ganz kuerzer Zäit op Ramstein transportéiert ginn, wéi do déi éischt Fliger mat Leit aus dem Afghanistan ukoumen.

De Paul Weckering, Manager fir d'Operatiounen am Déngscht vun der US Air-Force, erkläert: "Elo brauche mer zu Ramstein dréngend dat an dat Material, wat hei an den Halen préconfiguréiert steet. Wou du fir ons den Optrag war, dat Material esou séier wéi méiglech prett ze maachen, dat heescht, kuerz kontrolléieren, den Arrimage am Container festzéien. An da mussen d'Transporteure kontaktéiert ginn, sou wuel op militärescher Säit, wéi op där kommerzieller."

Et sollten zwou stresseg Woche gin matzen an der Summervakanz. Wou dank kuerzfristege Spezialautorisatiounen aus dem Aarbechtsministère, vill Iwwerstonne gedrummt goufen, och iwwert e Weekend. "Positiv stresseg Wochen. Et huet een dat och bei de Leit gespuert, et war emol eng Kéier eppes Aussergewéinleches. Dat huet d'Leit och immens motivéiert, fir bei där ganzer Aktioun matzemaachen."

De Succès vun der Operatioun "Allies Refuge" ass eng wichteg Etappe an der Geschicht vun der WSA, déi iwwregens e private Betrib ass, och wa se dem Lëtzebuerger Verdeedegungsministère ënnersteet. De Bléck zeréck sinn déi batter Joren, wou zu Beetebuerg souguer Personal huet missen entlooss ginn, verdaut. Wat d'Zukunft ubelaangt, sou plangen de Lëtzebuerger Staat, deen am Kader vu sengem NATO Bäitrag 80 Prozent vun de lafende Käschten dréit, grad sou gutt, wéi d'Amerikanesch Arméi, och grouss Investissementer an d'Infrastrukturen zu Suessem.

"Haut schaffen 250 Leit op der WSA, dovun der 180 fir d'US Air-Force. Virun 3 Joer ware mer nach bei 112 Leit fir d'US Air-Force. Vue déi grouss Demande vun eisem Client, vue dat villt Material, wat op Lëtzebuerg geliwwert gëtt, hu mir missen deementspriechend oprëschten" sou de Generaldirekter vun der WSA Laurent Bodson.

An déi Phas ass nach net ofgeschloss. Bis Enn vum Joer ginn nieft anerem Personal, eleng weider 29 Mecanicienen agestallt, de Rekrutement leeft. En Atelier, dee sou gefuerdert ass, dat een an en zwee Schichtbetrib iwwergoe wäert, well an der WSA net just Material gelagert gëtt, ma och konstant muss ënnerhale ginn. Fir eben zu jidder Ament asazbereet ze sinn.