Wärend déi grouss Parteien an de Punkten erofginn, sinn et d'Politiker vun de klenge Parteien, déi u Prozentpunkte bäigewannen.

Am drëtten an leschten Deel vum Politmonitor vun TNS Ilres, deen am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort realiséiert gouf, hu mer wéi gewinnt d'Fro no der Sympathie an der Kompetenz vun de Politiker gestallt. An dobäi ass et d'Conclusioun, dass d'Politik generell de grousse Verléierer vun dësem Sondage ass.

Politmonitor Deel 3 / Reportage Annick Goerens

Queesch duerch déi grouss Parteie verléiere d'Politiker u Punkten

D'Politik léisst Plommen. 22 vu 35 Politiker verléiere Prozentpunkte par Rapport zum Juni a queesch duerch déi grouss Parteie ginn et eng ganz Partie Käpp, déi nawell ganz däitlech Punkten hänken loossen, erkläert den Tommy Klein vun TNS Ilres.

„Et ass virun allem mat der DP. Mam Xavier Bettel, deen 8 Punkte verléiert, si mer ganz vir, awer och de Pierre Gramegna verléiert 5 Punkten am Verglach zum leschte Politmonitor. Och déi Gréng hu ganz staark Verloschter. Zum Beispill och esou, dass ee Sam Tanson 3 Punkte verléiert an doduerch op déi 11. Plaz fält, wat och zur Conclusioun féiert, dass mer kee vun deene Gréngen am "Top 10"-Klassement hunn. Mir hunn awer och e Carole Dieschbourg mat -8, dat och verléiert."

Donieft huet och eng DP-Familljeministesch Corinne Cahen 8 Prozentpunkte verluer, de liberale Fraktiounschef Gilles Baum -6 Punkten, de grénge Logementsminister Henri Kox och -6 Prozentpunkten an de grénge Vizepremier François Bausch -5 Punkten.

Vun den Top-10-Politiker sinn der iwwerdeems 5 vun der LSAP. Onverännert un der Spëtzt steet do zanter der Pandemie d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, déi op 86 Prozent Zoustëmmung kënnt, awer 3 Prozentpunkte par Rapport zum Juni abéisst. An da kënnt de Jean Asselborn mat 77 Prozent, dee 4 Punkte verléiert par Rapport zum Juni. „Et ginn am Ganze 5 Politiker, déi verléieren, och bei der LSAP. Och wann d‘Verloschter par Rapport zu der DP an deene Grénge sech éischter a Grenzen halen, wat déi eenzel Prozentpunkten ugeet“, präziséiert den Tommy Klein vun TNS Ilres.



Och bei der gréisster Oppositiounspartei gesäit d'Situatioun net besser aus. Vun 8 ofgefrote Politiker verléieren der 6. „Bei der CSV ass et esou, dass de Claude Wiseler virun allem mat -9 natierlech och zu deene gehéiert, déi proportional gesinn am meeschte verluer hunn, par Rapport zum leschte Politmonitor."

Den CSV-Generalsekretär Christophe Hansen verléiert 5 Punkte par Rapport zum Juni, den Escher Deputé-Maire George Mischo -6 an de Fraktiounschef Gilles Roth -3. Seng Co-Fraktiounspresidentin Martine Hansen wënnt iwwerdeems 2 Punkte bäi.

Politiker vu méi klengen Oppositiounsparteie wanne bäi

Wa souvill Politiker verléieren, wie gehéiert dann eigentlech zu de gréisste Gewënner?

„Ech perséinlech géing soen, ee Sven Clement, dee +3 huet an och nees zwou Plazen am Top-10-Klassement klëmmt, kann erëm, wéi och schonn leschte Kéier, als ee vun de Gewënner bezeechent ginn. Natierlech hu mer och e Paul Galles mat +4, deen ee vun de wéinege Gewënner duerstellt," esou den Tommy Klein.



Allgemeng sinn et absënns Politiker aus de klengen Oppositiounsparteien, déi vun de Leit belount ginn. „Do hu mer natierlech gefouert vum Sven Clement, mä och ee Myriam Cecchetti ass e bëssi méi bekannt ginn a gewënnt 5 Punkten am Klassement. An och e Fernand Kartheiser huet zum Beispill 4 Punkten op der Kompetenz gewonnen an am Ganzen an der Moyenne 2 Punkten."

Wei erkläert sech den Tommy Klein dann de grousse Verloscht vun Sympathie- a Kompetenzpunkte quasi queesch duerch d'Parteibänken? „Déi Bewäertung vu Sympathie a Kompetenz ass immens un d'Aktualitéit gebonnen. Jee no Couverture si Saachen, déi an de Virdergrond gestallt ginn, et si Leit, déi natierlech och vun der Oppositioun an hirem Rôle attackéiert ginn. Wat natierlech och e Gefill ka gi vu mangelnder Stabilitéit, wat e Gefill ka gi vu mangelnder Sympathie. Et sinn Optrëtt. Et sinn ganz vill Saachen, déi kuerzfristeg dofir suerge kënnen, dass eng Persoun méi sympathesch oder méi kompetent eriwwerkënnt."

Allgemeng wéilt den Tommy Klein vun TNS Ilres awer net behaapten, dass d'Vertrauen an d'Politik komplett verluer gaange wär, mä d'Leit wäre méi virsiichteg an dëse politesch onrouegen Zäiten.

De kompletten Iwwerbléck

Evolutioun vun de Parteien

D'Detailer wéi ëmmer op Alia.lu

Fir dëse Sondage goufen 1.016 Wieler befrot, déi representativ si fir d'Lëtzebuerger Populatioun, dëst am Zäitraum vum 2. bis den 10. November 2021. D'Detailer iwwert d’Method an de Questionnaire vun dësem Sondage fannt Dir iwwregens och op Alia.lu