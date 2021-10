Wärend dausende Leit un der "Marche Blanche" deelgeholl hunn, huet den Dr. Reuter aus dem CHL op d'Situatioun op der Intensivstatioun opmierksam gemaach.

Si wëlle sech eegenen Aussoen no géint d'Splécke vun der Gesellschaft a fir de fräie Choix an d'Grondrechter asetzen, d'Initiateuren, déi weider anonym bleiwen an e Freideg Owend déi véiert sougenannte "Marche Blanche silencieuse" an der Stad organiséiert hunn.

Eng 3.500 bis 4.000 Persounen haten de Wee bei d'Philharmonie fonnt, fir vun do aus wäiss gekleet bis op de Knuedler ze goen. "Paakt eis Kanner net un" war do ënner anerem ze héieren. D'Organisatiounen haten am Virfeld dozou opgeruff, weder Plakater ze weisen, roueg ze bleiwen a keng konkret Fuerderungen ze stellen.

Marche Blanche / Anne Wolff

Op de sozialen Netzwierker huet den Dokter Jean Reuter virum Hannergrond vun der Manifestatioun op d'Realitéit bei sech am CHL opmierksam gemaach. D'Spidol géif sech nees drop preparéierten, Operatiounen ofzesoen, well et notamment op der Intensivstatioun enk géif ginn. Bal een Drëttel vun de Patienten op der Rea am Centre Hospitalier wieren nees Covid-Patienten, kee vun hinne wier geimpft.