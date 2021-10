Hie soll ënner anerem eng Fra ënner Drock gesat hunn, hiert d'Vertraue Mëssbraucht an e Polizist ugelunn hunn.

De Gemengeconseiller vun der Piratepartei zu Réimech Daniel Frères ass dem Lëtzebuerger Wort no a senger Funktioun als President vun der Déiereschutzorganisatioun Give us a voice viru Geriicht zu 6 Méint Prisong mat Sursis an enger Geldstrof vun 2.000 Euro verurteelt ginn. Hie soll eng Fra ënner Drock gesat hunn, him hire blesséierten Hond ze ginn a wier wéinst Vertrauensmëssbrauch an Outrage géintiwwer der Force publique beschëllegt ginn. Hie soll e Polizist belunn hunn.

De Concernéierte selwer erzielt op Facebook eng aner Versioun vun de Faiten an huet ugekënnegt, an Appell ze goen. D'Piratepartei huet annoncéiert, datt d'Parteileedung e Samschdeg de Moien zesummekënnt, fir iwwer weider Schrëtt ze decidéieren.

Et ass net fir d'éischt, datt d'Pirate wéinst hirem Member Daniel Frères an e schlechte Liicht réckelen. Rezent hat d'Suessemer Députée-Maire vun der LSAP Simone Asselborn-Bintz eng Plainte géint Onbekannt well Give us a voice en anonymme Bréif op hirer Facebook-Säit publizéiert hat, deen hir Déierequälerei reprochéiert huet. De Bréif gouf no der Interventioun vun der Politikerin hirem Affekot geläscht.