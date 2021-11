Dacks gi si eréischt aus dem Haus, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen oder esouguer fest schlofen.

Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche vir, déi reegelméisseg op hirer Aarbecht Nuetsschichte maachen. Leit, ouni déi d'Beruffswelt hei am Land net funktionéiere géif.

Ma de Ralf ass esou eng Persoun. Hie schafft zanter iwwer 20 Joer bei der Busgesellschaft Voyage Emile Weber. Virop ass hien hei Bus gefuer, elo hätt en awer säin Dramberuff fonnt, seet hien. Zu sengen Aufgabe gehéiert ënnert anerem déi méi wéi 70 Busser ze kontrolléieren, ze tanken oder ze lueden, esou dass d'Chauffere moies direkt an den Asaz kënnen.