Déi Lénk hu sech e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz mat der aktueller Debatt iwwer ronderëm d‘Verfassung auserneegesat.

Si fuerderen e richtegen ëffentlechen Debat iwwer eng Verfassung an hirem Ensembel. Duerno missten d'Ännerungen dann an engem Referendum op d'Prouf gestallt ginn, an deem gefrot gëtt, ob ee fir déi aktuell Constitutioun ass, ob ee fir déi nei ass an ob ee weder fir déi al, nach fir déi nei Versioun ass. Op déi Manéier kéinten d'Leit hir Preferenze méi präzis ausdrécken. De fréieren Deputéierte vun déi Lénk André Hoffmann nennt dat och "Preferendum".

D'Deputéiert Nathalie Oberweis huet op en Neits betount, dass eng Verfassung duerchaus gesellschaftlech a politesch Ambitioune kann hunn. Déi Lénk hate jo selwer hir alternativ Propositioun fir eng nei Constitutioun verfaasst.

De Marc Baum vun déi Lénk huet déi aner Parteien alleguer fir hiren Ëmgank mat der Verfassungsfro kritiséiert. Déi gréisst Oppositiounspartei CSV hätt duerch hiert duebelt Revirement hir politesch Linn komplett verluer. D'ADR géif sech lo op eemol fir d'Verfassung interesséieren, fir aus der verfuerener Situatioun Kapital ze zéien, esou de fréieren Deputéierten.

Och wann déi Lénk fir e Referendum sinn, ënnerstëtze si d'Petitioun, déi gutt 18.000 Ënnerschrëfte gesammelt hat, net. Am Géigendeel. D'Petitionären aus ADR-noe Kreesser, esou de Marc Baum, géife mat deene falschen Argumenter operéieren a ganz vill mat Ängschte schaffen.