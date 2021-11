Ënner anerem dat ass aus dem neie Politmonitor vun TNS Ilres zeréckzebehalen, deen am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort realiséiert gouf.

Politmonitor - Deel 1 / Reportage Annick Goerens

Suerge vun de Leit: Bezuelbare Wunnraum, Zukunftschancë vu Kanner an Zouwuess am Trafic



Ongeschloen a weiderhi mat Ofstand op Plaz 1 ass mat 82 Prozent d'Suerg vum Zougang zu bezuelbarem Wunnraum. Op Plaz 2 komme mat jeeweils 61 Prozent d‘Zukunftschancë vun de Kanner an den Zouwuess am Trafic. Duerno kommen direkt zwou Suergen, déi zanter dem leschte Politmonitor am Juni nawell staark zougeholl hunn. D'Suitte vum Klimawandel sinn ëm 8 Prozentpunkten op 57 Prozent geklommen an d'Präisdeierecht ëm 11 Prozentpunkten op 56 Prozent, wéi den Tommy Klein vun TNS-Ilres erkläert.



„Säit der Pandemie sinn awer och aner Saache méi an de Fokus geréckelt. Zum Beispill den Zesummenhalt an eiser Gesellschaft an den Zouwuess vu mentale Krankheeten an eiser Gesellschaft. Wat virun allem och eng Suerg bei de Jonken ass, déi sech, wa mer och déi aner Froe kucken, am meeschte belaascht fille vun dëser Situatioun."

Den Zesummenhalt vun der Gesellschaft an den Zouwuess u mentale Krankheete landen direkt op Plaz 5 a 6. Dëst wäerte wuel Theme sinn, déi wuel och an noer Zukunft wichteg bleiwe wäerten. 40 Prozent vun de Befrote maache sech Gedanken ëm Steiergerechtegkeet, dat ass e Plus vu 5 Prozentpunkten. De Verloscht vun der Lëtzebuerger Sprooch ass virop en Thema bei eelere Wieler respektiv Stammwieler vun der CSV. 38 Prozent maache sech da Suergen ëm d'Entwécklung vun der Sécherheet am Grand-Duché. Trotz den Diskussiounen ëm d'Stater Gare ass déi Angscht awer net méi grouss am Zentrum vum Land, wéi an den anere Walbezierker. Se hëlt awer staark mam Bildungsgrad of an ass bei de Wieler vun deene Grénge mat 12 Prozent quasi keen Thema.

Mam bezuelbare Wunnraum, de Suitte vum Klimawandel an der Zukunftchancë fir d'Kanner ginn et dann och direkt dräi Themen, déi de Leit no d'Politik direkt misst ugoen.

Corona-Politik: Befrote fille sech geschützt duerch d'Impfung

D'Froen an d'Suerge ronderëm d'Corona-Pandemie zéie sech wéi e roude Fuedem duerch dëse Sondage. D'Impfung spillt e grouss Rôle. 91 Prozent vun de Leit, déi gefrot goufen, hunn uginn, geimpft ze sinn.

„Et wonnert also net, dass vill Leit, wat d'Impfmesuren ugeet, ganz positiv der Aarbecht vun der Regierung géintiwwer stinn, well et ass kloer op Basis vun de Resultater, dass d'Leit sech geschützt fillen duerch d‘Impfung.“ 87 Prozent vun de Geimpften hunn uginn, sech mat der Impfung gutt geschützt ze fillen.



Zanter iwwer annerhallwem Joer kéint een awer observéieren, dass iwwer d'Hallschent vun der Wielerschaft sech belaascht fillt duerch déi aktuell Situatioun, erkläert den Tommy Klein.



„Wat awer eis och een Zeeche gëtt a wat och der Politik soll een Zeeche ginn, dass dat een Thema ass, dat muss op d'Agenda kommen. Mir hunn net nëmmen mat finanziellen Nowierkunge vun dëser Kris ze rechnen, mä virun allem mat gesondheetleche Konsequenzen, déi do op eis zoukomme wäerten. Et si virun allem déi Jonk tëscht 18 a 34 Joer, déi am Verglach nach méi staark ënnert dëser Situatioun leiden an och psychesch domadder ze kämpfen hunn."



Eréischt bei de Befroten iwwer 55 läit de Prozentsaz vun deenen, déi sech belaascht, an deenen, déi sech net belaascht fillen, bal gläich op. Dëst ass déi Klass vu Leit, déi gréisstendeels berufflech an och eventuell anerwäerts manner aktiv sinn.

Aarbecht vun der Regierung: Gros vu Leit ass nach zefridden

Eng wichteg Fro an deem Kontext ass, wéi d'Aarbecht vun der Regierung evaluéiert gëtt. D'Onzefriddenheet géing zwar wuessen, mä de Gros vun de Leit wier awer nach zefridde mat der Aarbecht. Generell ginn och déi meescht Mesurë vun der Regierung, wéi zum Beispill de CovidCheck am Horeca-Secteur, mat 76 Prozent oder méi Beweegungsfräiheet fir Leit, déi geimpft oder negativ getest sinn, mat 67 Prozent allgemeng approuvéiert.

„Et ass awer eng liicht opkommend Kritik un der Kommunikatioun vun der Regierung, wou par rapport zu der leschter Vague och d'Zoustëmmung erofgeet, dass d'Regierung dat gutt mécht (Vun 61% op 53%). A wat virun allem opfält ass, dass déi Jonk, ob geimpft oder net, net ëmmer sou d'accord si mat der Limitatioun vun der Beweegungsfräiheet fir déi Persounen, déi net geimpft oder geheelt sinn oder een zertifiéierten Test hunn. Well een natierlech ka spekuléieren, dass an hirem Ëmfeld mat Leit, mat deenen ee sech trëfft, mat deenen ee rausgeet, mat deenen een iesse geet, och ëmmer nees Leit derbäi sinn, déi net geimpft sinn an dat natierlech och zu Frustratiounen a komplette Frëndeskreesser féiere kann."

Ob déi befrote Wieler zefridde si mat der Aarbecht vun der Regierung oder net, hänkt och vill mam Impfstatus zesummen. Esou sinn 81 Prozent vun de Vaccinéierten zefridde mat der Aarbecht vun der Regierung, 78 Prozent vun den Netgepickte gesinn dëst awer ganz anescht.

Déi ganz sensibel Fro no enger Impfflicht gëtt, jee no Profil vum Sondéierten, anescht beäntwert. Allgemeng si 54 Prozent dofir. Do wier et awer och esou, dass zum Beispill Leit, déi méi al sinn, méi heefeg d'Accord si mat enger obligatorescher Impfung (74% bei Leit iwwer 65 Joer). Am Géigendeel wier awer net jiddereen, dee geimpft wier, d'Office fir eng Impfflicht (58% vun de Geimpften), sou den Tommy Klein vun TNS-Ilres.

Ausbléck

An eisem 2. Deel vum Politmonitor e Mëttwoch kucke mer, wéi d'Bierger den Etat de la Nation suivéiert hunn, wat si vun neie Regierungsmesuren halen a wéi si zu enger neier Verfassung stinn.

D'Detailer wéi ëmmer op Alia.lu

Fir dëse Sondage goufen 1.016 Wieler befrot, déi representativ si fir d'Lëtzebuerger Populatioun, dëst am Zäitraum vum 2. bis den 10. November 2021. D'Detailer iwwert d’Method an de Questionnaire vun dësem Sondage fannt Dir iwwregens och op Alia.lu