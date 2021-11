Am Kader vun der traditioneller Mäertensfeier gouf de Schutzpatréiner vun der Arméi, den hellege Martin, e Méindeg geéiert.

Mäertensfeier um Härebierg / Rep. Pierre Jans

2018 an 2019 hunn nëmme ganz wéineg Fraen a Männer sech der Lëtzebuerger Arméi ugeschloss. Dat huet de Rekrutementsproblem nach eemol däitlech ënnerstrach. Ma lues a lues schéngt d'Arméi aus deem Lach erauszekommen. Dat sot op d'mannst den Kolonell Yves Kalmes e Méindeg de Moien op der Mäertensfeier um Härebierg.

An deen hellege Martin hat jo säi Mantel mat engem Matmënsch an Nout gedeelt. Aus Solidaritéit. Eng Valeur, déi och bei den Uniforméierten héich gehale gëtt. An dofir huet den Aumônier Nicolas Wenner a senger Ried de Schratt vum hellege Martin bei d'Klima-, d'Flüchtlings- awer virun allem bei d'Covid-Kris gewot. Jiddereen an der Gesellschaft sollt sech froen, ob en Deel vun dësem epochale Problem wëll sinn oder Deel vun der Léisung. Alles net esou schlëmm mat der Pandemie? Dat hei äntwert den Nicolas Wenner: "Ech hunn an de leschte Méint méi ewéi ee vun den iwwer 850 Corona-Affer op sengem leschte Wee begleet. An do waren top-fit Bomien dobäi. A mega cool Bopen. Bis Corona hiert Liewen zerstéiert huet."

Déi allermeescht bei der Arméi wäre geimpft, huet de Kommandant um Härebierg de Kolonell Yves Kalmes betount a gläichzäiteg de Rescht invitéiert, dat selwecht ze maachen. Impfe wär e solidareschen Akt.

"D'Arméi huet och d'Roll, änlech ewéi d'medezinescht Personal, nach ze funktionéieren, wann d'Situatioun sech nach verschlechtere sollt."

Am Géigesaz zu de militäreschen Übungen heiheem waren d'Exercicer am Ausland duerch d'Pandemie net reduzéiert ginn. D'Lëtzebuerger Arméi huet hir Tâchen a Litauen a virop am Mali oprecht erhalen.

"Am Mali hu mir se souguer nach ausgebaut. Zanter Februar 2020 participéiert d'Arméi do un enger Uno-Missioun a leescht e wichtegen Appui mat Satellittentechnik, Kapazitéit a Personal", sou den Yves Kalmes.

Heiheem hunn 300 Membere vun der Arméi Asaz bewise bei den Iwwerschwemmungen dëse Summer.

Bei der Arméi ginn et gréisser Chantieren. Ganz wuertwiertlech deemnächst ënnert anerem um Härebierg. Da wënscht ee sech dréngend och neit Material. De Kolonell Yves Kalmes mécht den Appell un d'Deputéiert: "Am Juli 2021 ass en Avant-Projet de loi fir d'Acquisitioun vun 80 neie Militärgefierer an der Chamber deponéiert ginn. Dëst Gesetz ass ganz wichteg fir d'Arméi. Domat hätte mir een eenzegt Haaptekipement. Dat géif eisen Alldag virop an der Formatioun massiv erliichteren."

De Personalmanktem schéngt een da lues a lues an de Grëff ze kréien. Mat engem neie System fir Rekrutementer konnten tëscht 2019 an dësem Joer ronn 80 Unitéiten nei agestallt ginn. An deem Zäitraum hätt een allerdéngs 135 Poste kéinte schafen.

"Wann net alles realiséiert konnt ginn, wat autoriséiert war, dann huet dat e puer Grënn: ënnert anerem, dass aner Administratioune massiv aus deem selwechte Reservoir u Leit rekrutéieren."

Et wär gutt, eng asazbereet Arméi ze hunn, esou den Defenseminister François Bausch. Lëtzebuerg ass vu Frënn ëmginn. Mä mat Bléck op déi belarussesch Grenz, wou e Lukaschenko mat hybrider Krichsféierung Drock op d'EU mécht, misst ee virsiichteg sinn, warnt de François Bausch:

"Als Member vun der EU an der Nato musse mir dofir eis Sécherheetspolitik an engem méi grousse Kader gesinn. Et ass eng Fro vu Solidaritéit. Op déi mir och eemol kéinten ugewise sinn an enger Welt mat Menacen, déi sech permanent änneren an ëmmer méi komplex ginn."

A wien ze spéit kënnt, dee bestrooft d'Liewen, sot nach den Aumônier Nicolas Wenner.