Fir d'Residente vun der Gemeng Conter gëtt et ëmmer méi schwiereg eng Parkplaz an der Géigend vun hirem Doheem ze fannen.

Grond dofir ass, dass ëmmer méi Net-Residenten hiren Auto an der Gemeng ofstellen, fir da mam Bus oder Zuch an d'Stad schaffen ze goen. Dës Autoe blockéieren dann d'Parkplazen de ganzen Dag an d'Residente kënne sech op d'Sich maachen no enger Plaz, déi net 1 Kilometer vun hirem Doheem ewech ass.

Op der Gemeng betount een, dass een näischt dogéint huet, dass d'Leit op de Bus an Zuch zeréckgräifen. Am Géigendeel dat wier eng ganz gutt Saach. Dass d'Residente sech awer all Dag op d'Sich maache musse fir an der Géigend vun hirem Doheem eng Parkplaz ze fannen, dat wéilt een net acceptéieren. Ausserdeem géifen eng Partie Net-Residente Parkplazen notzen, déi just fir de Centre culturel oder de Kierfecht reservéiert sinn. Wann hei dann emol en Evenement oder e Begriefnis wier, géifen d'Visiteure keng Parkplaz fannen, well dës ëmmer vun deene selwechte vu moies bis owes beluecht sinn.

D'Vignette résidentiel gëllt ab dem 1. Januar 2022, dat fir d'éischt a zwee gréissere Secteuren zu Éiter an zu Mutfert. An der ganzer Gemeng muss een dann op deene meeschten ëffentleche Parkplazen en Disque leeën. Do ass Parke vun 2022 just nach 3 Stonnen um Stéck erlaabt, souwuel fir Residente wéi fir Non-Residenten. Wann de Problem sech duerch den Disque an d'Vignette an d'Niewestroosse verlagere géif, da wier een awer bereet weider Schrëtt anzeleeden.

All Stot dierf zwou Vignetten ufroen. Op all Vignette kann een awer zwee Autoen umellen. Donieft proposéiert d'Gemeng och eng provisoresch Vignette, eng Vignette professionell an eng Vignette fir Visiteuren. Dës kënnen zum Beispill Studenten ufroen, déi wärend der Vakanz heem bei hir Eltere kommen oder eng Botzfra, déi reegelméisseg bei déi selwecht Famill botze kënnt.

Decisioun eng Vignette résidentiel anzeféiere koum awer net vun Haut op Muer. Wou d'Awunner 2019 mat der Gemeng zesummen u Projete schaffe konnte, haten sou munch Residente sech fir eng Vignette ausgeschwat.

All Awunner vu Conter kritt elo en Disque an e Formulaire heem geschéckt, fir eng Vignette unzefroen, sou dass jidderee seng Vignette da bis den 1. Januar 2022 soll hunn. De Méindeg den 22. November organiséiert d'Gemeng Conter dann en Informatiounsowend, fir méiglech Froen zu de Vignetten an dem begrenzte Park-Zäitraum ze beäntweren.

A wien et trotz neiem Reglement ouni Vignette an ouni Disque probéiere wëll, muss oppassen. Vum 1. Januar u wäert e Pechert an de Stroosse vun der Gemeng Conter ënnerwee sinn.