Firwat an d’Vakanz goen, wann een déi ganz Welt och hei zu Lëtzebuerg kann entdecken.

Esou kéint een de Bazar International leschte Weekend an der LuxExpo The Box resuméieren. Nodeems d'Event d'lescht Joer eng Corona-Zwangspaus huet misse maachen, konnt ee vun e Freideg bis e Sonndeg nees eng kulinaresch a kulturell Weltrees maachen. A mat de Suen, déi um internationale Bazar erakommen, ginn all Joers verschidde karitativ Organisatiounen ënnerstëtzt. Virun allem Kanner a Frae sollen eng besser Educatioun, méi Sécherheet an eng besser medezinesch Hëllef gebuede kréien.

© René Scho

Op deene méi ewéi 70 Stänn proposéiere Leit aus 60 verschiddene Länner lokal Produiten a virun allem gëtt et z’iessen.

Och d'Grande-Duchesse, zesumme mat der Ierfgroussherzoglecher Koppel an dem Prënz Charles hate sech e Samschdeg de Mëtten ënnert d'Visiteure gemëscht. Organiséiert gëtt dat Ganzt vun der Associatioun vum Bazar International ënnert dem Patronage vun der Groussherzogin Maria Teresa.