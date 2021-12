Schonn en Dënschdeg de Moie gouf den Autoritéite gemellt, datt d'Noutemerbaach bei Holtz polluéiert wier.

Piff ass an d'Baach gelaf a verdréift a verschmotzt d'Waasser elo. Dat huet d'Police de Mëttwochmoie bestätegt. D'Noutemerbaach huet seng Source an der Géigend vun Holtz am Nordweste vum Land a fléisst a Richtung Süden an d'Atert. D'Police, d'Pompjeeën an d'Waasserwirtschaftsamt waren op der Plaz. De Parquet wier iwwert de Virfall informéiert ginn, sot eng Spriecherin vun der Police.