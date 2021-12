Mat deem Virus mécht een net de Geck, sou reagéiert de Fernand Etgen op d'Aussoe vum ADR-Deputéierte Roy Reding op sozialen Netzwierker.

Wéi ech dat gesinn hunn, hunn ech gemengt, et wier Fake, sou de Chamberpresident, deen d'Ausso vum ADR-Mann verurteelt.

De Fernand Etgen (1)

"Als Chamberpresident, deen zoustänneg ass a responsabel ass fir d'Gesondheet vun deene 60 Deputéierten, condamnéieren ech sou eng Ausso. Et ass liichtfankeg, fir op sozialen Netzwierker de Virus kleng ze rieden an op déi liicht Schëller ze huelen. Ech mengen, dat ass fir ee Volleksvertrieder irresponsabel."

D'Parlament hätt lo direkt keng Sanktiouns-Moyenen a sou engem Fall. De Fernand Etgen wollt awer vun der ADR wëssen, ob de Roy Reding weider senger Aarbecht als Parlamentarier géing nogoen.

De Fernand Etgen (2)

"Wat mech méi alertéiert huet, war d'Ausso, datt en an de Streik géing goen. Ech hunn iwwert den Här Kartheiser mech vergewëssere gelooss. Den Här Reding ass President vun enger Kommissioun, vun der Reglementskommissioun an do mussen eng ganz Rei Upassunge virum Enn vum Joer evakuéiert ginn. An ech hunn awer vergewëssert kritt, datt en déi Aarbecht géif weiderféieren."

Den ADR-Deputéierte Roy Reding hat op sozialen Netzwierker geschriwwen: "Ech fueren elo a Südafrika a bréngen doucen Omikron mat. Gratis. A fir de Rescht sinn ech am Streik!!!!"

Den ADR-Deputéierte Roy Reding reagéiert dann och selwer op déi Aussoen, déi hien an de sozialen Netzwierker gemaach huet. Hei hat hien ënner anerem och zum Widderstand opgeruff an d’Leit opgefuerdert, sech ze wieren. Den Oppositiounspolitiker wäscht seng Hänn an Onschold: Hie géing zu engem friddleche Protest opruffe géint déi total disproportionéiert Mesuren, seet hien. Zu der Fro, ob elo eng Minoritéit d’Agenda vun enger Majoritéit kéint diktéiere mengt hien:

De Roy Reding (1)

"D’Grondrechter och vu Minoritéite gehéiere geschützt. Wann iergendeen iergendeng aner Minoritéit géing esou ausgrenzen, da géif all Mënsch soen, dat doten ass Rassismus, dat doten ass Ausgrenzung vun enger Relioun oder Gott weess wat. Et kann net sinn, dass eng Majoritéit eng Minoritéit terroriséiert, esou ënner Drock setzt. D’Existenz ewechhëlt. Aspäert, vum soziale Liewen total ausgrenzt, dat huet mat Demokratie näischt ze dinn."

D’Majoritéit géing d’Minoritéit duerch d'Covid-Mesuren terroriséieren. Mat nach méi strenge Mesurë gesäit hien eng déifgräifend Gefor fir d’Gesellschaft.

De Roy Reding (2)

"Wann ech an der Majoritéit wier, da géing ech soen, Kanner, mer hunn hei e Punkt erreecht, deen ufänkt geféierlech ze ginn. Well iergendwann, wa Leit keen Auswee méi gesinn, da gëtt et geféierlech, dat ass an alle Beräicher esou. Wann dir e Salarié esou widder d’Mauer dréckt, oder wann ee gemobbt gëtt a sengem Betrib, oder an enger Famill bei engem Divorce. Ech mengen, ech war 30 Joer laang Affekot, ech kenne mënschlech Situatiounen, wou Leit iergendwann eng Kéier duerchdréinen, well se keng Alternativ a keen Auswee méi gesinn. An dat ass net gutt an hei gëtt eng Gesellschaft esou gespléckt an et gëtt esou en nohaltege Schued ugeriicht."

Dozou, datt an der Telegramm-Grupp, wou den Deputéierten den Opruff zum Widderstand gemaach huet, och eng ganz Partie radikal Aussoen zirkuléieren, seet de Roy Reding, datt ee sech net dovu soll futtimaache loossen, datt do e puer Extremisten dobäi sinn, d’Leit misste sech kënnen ausdrécken.

Ugesprach op d’Protester géint d’Covid-Mesurë vun engem Grupp vu Leit virun 2 Minister hirem Haus ugangs der Woch betount den ADR-Politiker, datt Protestaktioune viru Privathaiser näischt verluer hätten, genausou wéineg wéi och Kriticken u private Meenungsäusserungen oder Posten an de soziale Medien. Hei schwätzt hien de Post un, wou hie sot, de Virus aus Südafrika matzebréngen an elo am Streik ze sinn. Dëse Post hätt hien op senger Privater Facebooksäit gemaach an engem Zoustand vu Ras-le-bol. Am Streik wier hie par Rapport vun de Covid-Mesuren an net vu sengen diverse Mandater, déi hien och weiderhi géing erfëllen. Doriwwer eraus wier awer och vill vum Gesondheetspersonal senger Meenung rieds an hie géing vun dësem dacks eng aner Klack héiere wéi déi offiziell.