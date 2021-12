De Staatslabo huet bis e Freideg de Mëtteg déi nei Omikron-Variant zu Lëtzebuerg nach net detektéiert.

Den Ament gi bis zu 1200 Corona-Prouwe pro Woch am Staatslabo analyséiert. An de leschte Wochen hat een domat eng Couverture vu ronn 50 Prozent pro Woch. Am europäesche Verglach wier een domadder Spëtzereider.

Den Ament ass nach ëmmer d'Delta-Variant dominant. Déi nei Variant aus Südafrika gouf bis ewell zu Lëtzebuerg nach net nogewisen, esou d'Virologin aus dem Staatslabo Dr. Sibel Berger. Zu Lëtzebuerg gi vill Efforte gemaach, fir genee ze wëssen, wéi eng Variante vum Coronavirus zirkuléieren. Wat ee méi weess, wat ee besser a méi fréi kann op Situatioune reagéieren, dat sot den Dr Nguyen Trung, Chef vum Departement Mikrobiologie, am RTL-Interview.

A Südafrika gouf rezent eng nei Variant fonnt. D'Weltgesondheetsorganisatioun huet se Omikron gedeeft. Et wier eng "Variant of concerne", eng Variant, déi engem géif Suerge maachen. Nach ass net vill gewosst iwwert hir Eegenschaften. Der Wëssenschaft misst een déi néideg Zäit loossen.

Am Staatslabo kënnt elo een neie PCR-Test zum Asaz, dëse kéint Hëllefe méi séier Verdachtsfäll op Omikron ze detektéieren, esou d'Experte vum LNS. Wéi sech d'Situatioun an den nächste Wochen entwéckelt, kéint een haut (3.12.21) net soen.