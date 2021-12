Dat seet de Wochebilan vun der Santé aus, deen e Mëttwoch am Nomëtteg publizéiert gouf.

Deemno goufen et an der leschter November-Woch ronn 2.700 Neiinfektiounen am Land, dat si 14% méi wéi d'Woch virdrun. D'7-Dagesinzidenz op 100.000 Awunner ass op 425 Fäll geklommen. Am meeschte Fäll gëtt et weider bei de Kanner bis 14 Joer. An der Grondschoul zu Miersch gouf et d'lescht Woch en Infektiounscluster vum sougenannte Zenario 4.

No engem positive Fall am Cycel 3, sinn an an der selwechter Klass nach 4 weider Kanner positiv getest ginn.D'Klass war bis den 3. Dezember a Quarantän. Weider heescht et, datt et vill Fäll am Central scolaire "Raoul Follereau" zu Kietscht an an der Grondschoul zu Réiden gouf. Wéi vill Schüler genee respektiv Enseignanten sech hei an an där Woch ugestach ginn, bleift de Wochebilan schëlleg.

Am ganzen goufen d’lescht Woch 881 Persounen an der Schoul positiv getest. 644 dovunner am Fondamental an 237 am Secondaire.

78,6% iwwer 12 Joer sinn antëscht géint Covid zu Lëtzebuerg geimpft. D'lescht Woch sinn am ganzen 32.959 Dosisse gesprëtzt ginn. De Gros dovunner ware Rappeller. 3.530 Leit kruten hir éischt Sprëtzt.

Vun den 2.699 neien Infektiounen, läit den Inzidenz-Taux bei den net-geimpfte Leit bei 662,67 op 100.000 Awunner, bei de geimpfte Leit ass e manner wéi d'Hallschent dovunner, nämlech 305,48 op 100.000 Awunner. Leit déi net geimpft sinn lafen dohier iwwer 2 mol méi de Risk infizéiert ze ginn, wéi Persounen déi komplett geimpft sinn.

Et gëtt sech nach ëmmer am meeschten an der Famill oder an deene Kreesser ugestach: dat ass bei all Drëtten de Fall, bal all Fënnefte stécht sech an der Schoul un, 7% op der Schaff a 5% an der Fräizäit. Bei all véierte Fall konnt net nogewise ginn, wou sech infizéiert gouf.

De Rappell vun der Impfung kann duerchaus och ouni Invitatioun an engem "Pop Up"-Impf-Zelt, respektiv och beim Generalist, gesprëtzt ginn.

An den 3 Impfzentren an der Stad, zu Esch an Ettelbréck iwwerdeem kréien nëmme Leit hire Booster, déi och eng Invitatioun kruten a sech e Rendez-vous geholl hunn.

Da goufen et natierlech d'lescht Woch nees duerch d'ganzt Land Neiinfektiounen a Schoulen an Accueil-Strukturen: den Zenario 4 gouf et an de Grondschoulen zu Kietscht a Réiden: betraff ware bal 60 Kanner an zwee Enseignanten. 22 Klassen hu missten an d'Quarantän gesat ginn.

43 Leit louche mam Covid am Spidol, 18 dovunner net geimpft, op de Rea-Statioune waren 11 Patienten, wouvunner 5 kee Vaccin haten. D'hospitaliséiert Patienten hunn an der Moyenne 58 Joer. 11 Persoune si wéinst dem Virus verscheet, d'Altersmoyenne vun den Doudege läit bei 77 Joer.

D'Tauxen dann: den Inzidenz-Taux op 100.000 Awunner geet vun 299 op 374 Fäll op 7 Deeg erop, betraff vun der Hausse sinn all Alterskategorien. De Reproduktiouns-Taux geet op 1,16 erof.

D'lescht Woch ware ronn 4.100 infizéiert Leit am Isolement, eng 8.000 an der Quarantän.

D'lescht Woch gouf och nees monter geimpft, sou datt aktuell ronn 431.000 Leit komplett geimpft sinn, wat en Taux vun 78% vun alle Bierger iwwer 12 Joer ausmécht. De Booster kruten d'lescht Woch eng 20.000 Persounen.

An allen Ofwaasser-Echantillonen, déi de List an de Kläranlagen hëlt, geet d'Prevalenz vun de Virus-Réckstänn an d'Luucht, sou datt d'Wäerter mat deene vun Dezember zejoert quasi identesch sinn.

Ugestach gëtt sech weider am meeschten an der Famill, mat 36%. Duerno kënnt d'Schoul (19%), virun allem de Fondamental. Ronn 7% hu sech op der Aarbecht ugestach a 5% an der Fräizäit. 27% vun de Fäll konnten net retracéiert ginn.

D'Spideeler hunn d'lescht Woch misste 50 nei Patienten ophuelen an op den Intensivstatioun louchen 16 Covid-Patienten. D'Santé erënnert drun, datt een als Net-geimpften en duebel sou héije Risiko huet fir sech mat Covid unzestiechen wéi als Geimpften.

Offiziellt Schreiwes