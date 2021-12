En date du 13 décembre 2021, le Comité de coordination tripartite (dit "tripartite”), mécanisme fondamental du modèle économique et social du Luxembourg réunissant le gouvernement et les partenaires sociaux, s'est concerté au château de Senningen. Cette réunion fait suite à la dernière réunion du Comité de coordination tripartite, le 3 juillet 2020. Plusieurs mesures avaient été annoncées lors de cette réunion. Un bilan intermédiaire de plusieurs des mesures a donc été présenté et discuté, notamment en ce qui concerne les travaux menés sur le sujet « skills » (compétences) et « investissement ». Après les mots d’introduction du Premier ministre, Xavier Bettel, le Vice-Premier ministre, ministre du Travail, Dan Kersch, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, le ministre de l’Économie, Franz Fayot et le ministre des Classes moyennes, Lex Delles ont présenté une analyse détaillée de la situation sociale, financière et économique du pays. Les partenaires sociaux ont présenté leurs revendications qui seront transférées aux ministres compétents et qui pourront être discutées, le cas échéant, avec ceux-ci dans des réunions spécifiques. Le Premier ministre a annoncé que le Comité de coordination tripartite se reverra endéans les six mois pour faire un nouveau point de la situation. Le Premier ministre a rappelé l’engagement du gouvernement de maintenir le mécanisme d’indexation automatique des salaires en l’état et de renoncer à toute politique d’austérité dans le cadre de la crise sanitaire. Concrètement, il a été décidé de prolonger jusqu’au mois de février 2022 inclus l’aide de relance et l’aide aux coûts non couverts ainsi que le chômage partiel pour les secteurs vulnérables dont les activités restent directement impactées par les mesures sanitaires. Les critères d’attribution de la prolongation des régimes d’aide et du chômage partiel seront revus lors du prochain comité de conjoncture qui se tiendra à la mi-décembre. La fixation du taux de chômage partiel prévoit que l’indemnité de compensation est fixée à 80% du salaire horaire brut normal du salarié avec un plafond de 250% du salaire social minimum. Afin d’éviter que les personnes à plus faible revenu souffrent encore plus des conséquences de la pandémie il a été décidé que l’indemnité de compensation ne peut pas être inférieur au salaire social minimum. Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a évoqué la mise en place début 2022 d’un nouveau régime de subsides qui vise à aider les entreprises à adopter de nouvelles technologies de production axées à la fois sur la transition verte et numérique. Le futur régime d’aide doit encore faire l’objet d’un accord de la Commission européenne et reposera sur l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État de la Commission visant à soutenir l’économie dans le contexte du COVID-19. En outre il a été décidé de simplifier les conditions d’insertion des demandeurs de protection internationale dans le marché de travail. Il a aussi été convenu de revoir les conditions d’autorisation de travail pour les partenaires de travailleurs hautement spécialisés provenant de pays tiers. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre, ministre d'État qui a présidé la séance, les Vice-Premiers ministres, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, le ministre de l’Éducation nationale et le ministre des Classes moyennes. Du côté des partenaires sociaux étaient présents les représentants de l'OGBL, de la CGFP, du LCGB et de l'UEL.