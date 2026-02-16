RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Asyl- a MigratiounspolitikLSAP: "D'Häerz an de Verstand sinn op der Streck bliwwen"

Céline Eischen
Jeannot Ries
An der Regierung hirer Asyl-a Migratiounspolitik brauch et een Ëmdenken: Dat huet op mannst d’LSAP e Méindeg op enger Pressekonferenz gefuerdert.
Update: 16.02.2026 19:54
LSAP zu Asyl a Migratioun: "D'Häerz an de Verstand sinn op der Streck bliwwen"
An der Regierung hirer Asyl-a Migratiounspolitik brauch et een Ëmdenken: Dat huet op mannst d’LSAP e Méindeg op enger Pressekonferenz gefuerdert.

Konkret kritiséiert déi gréissten Oppositiounspartei de Gesetzesprojet, deen den CSV-Inneminister Léon Gloden am Januar presentéiert huet, dat fir den EU-Migratiouns- an Asylpakt an déi national Gesetzgebung ze integréieren. D’Regierung géif méi restriktiv virgoen, wéi dat an der EU-Direktiv u sech virgesi wier.

Mat Häerz a Verstand wëll d’Regierung d’Migratiouns- an Asylpolitik hei am Land mat engem neie Projet de Loi méi effikass a solidaresch maachen. Ma genee dat Häerz an dee Verstand wieren op der Streck bliwwen, dat behaapt op d’mannst déi gréissten Oppositiounspartei LSAP. Lëtzebuerg wier traditionell ee Migratiounsland: D’Migratioun hätt de finanzielle Wuelstand geséchert, mee och d’Gesellschaft beräichert, esou d’Fraktiounscheffin Taina Bofferding:

“Dës Zäite schéngen awer elo eriwwer ze sinn. Déi aktuell Regierung, virop mat hirem Inneminister, hunn nämlech decidéiert, mat deem Modell ze briechen, well si méi restriktiv virginn, wéi d’EU-Reegelen dat verlaangen.”

Méi streng wier d’Regierung zum Beispill an den Delaien, fir Recours géint eng Asyl-Decisioun ze maachen. Ma och déi geplangte Screening-Prozedur wier net objektiv genuch organiséiert. Konkret géif hei net genuch tëscht de Responsabele vu Kontroll an Decisioun getrennt ginn. Dat géif net dat néidegt Vertraue schafen, esou d’LSAP-Deputéiert Liz Braz:

“Vertraue fir eng Persoun, déi aus engem Krisegebitt kënnt, déi eng laang Rees hannert sech huet, déi warscheinlech och e gewëssenen Trauma mat heihinner bréngt, keng Sprooch schwätzt, déi net weess, wéi deen heite System funktionéiert, ma déi muss kënne vertrauen, dass hire Fall objektiv, neutral an ouni virgefaasste Virstellungen evaluéiert gëtt. Effizienz eleng däerf net déi eenzeg Devise sinn.”

© Jeannot Ries

Dofir bräicht et der LSAP no eng aktiv Integratiounspolitik: Den Delai fir eng Aarbechtsautorisatioun ze kréien, soll vu sechs Méint op ee Mount verkierzt ginn. Et misst awer och méi no Kompetenzen orientéiert ginn, wéi den Olivier Cano, Member vum Comité Directeur vun der LSAP, erkläert:

“Wann een hei ukënnt, maache mer e Sécherheetscheck, mir maachen e Vulnerabilitéitscheck, da kënne mer och e Kompetenzcheck maachen, well et kann net sinn, dass mer net wëssen, wat fir eng Kompetenzen déi Leit hunn, obwuel mer awer op verschidde Kompetenzen dréngend mussen zréckgräifen. An dat ass och d’Viraussetzung, fir eng effikass Orientéierung an Integratioun um Aarbechtsmarché hinzekréien.”

Den Zoustand an d’Kapazitéite vun den ONA-Strukture sinn der gréisster Oppositiounspartei dann och een Dar am A. D’Logementskris wier ee vun den Haaptausléiser vun dëse Problemer.

Um Enn misst sech d’Regierung bewosst sinn, datt et an der Migratiounspolitik ëm Mënsche geet: D’Beispiller aus den USA géife weisen, wéi geféierlech et wier, wann dës géif un d’Sécherheetspolitik geknäppt ginn, esou nach d’LSAP.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Méiglecherweis duerch Lawin ausgeléist
Zuch an der Schwäiz entgleist, op d'mannst fënnef Blesséierter
Video
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Invité vun der Redaktioun (16. Februar): Jean-Paul Scheuren
Dilemma beim Neibau: Baue fir kënnen ze verkafen a verkafe fir kënnen ze bauen
Video
Audio
51
Weider News
Institute for Advanced Studies
Uni reagéiert nodréiglech op Virwërf vun Interessekonflikter an Intransparenz
1
SNHBM-Residenzen um Kierchbierg
Problemer mat geféierleche Balcone solle geschwë behuewe ginn
Video
Fotoen
0
Drëtte Bësch- a Juegddësch
Kompromësser op verschiddenen Niveauen
Video
Audio
Fotoen
Aus dem Policebulletin
Verdächteger no Abroch um Briddel festgeholl, presuméierten Dealer op der Gare gestallt
Doktermangel zu Lëtzebuerg
Assistenzdoktere fuerdere kloer Reegelen a besser Konditiounen
Audio
Police deelt mat
Noutruff 113 fir Orange-Clienten den Ament just ageschränkt erreechbar
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.