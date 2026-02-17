Invité vun der Redaktioun (17. Februar)Raymond Klein vu "Votum Klima" a "Solidarité Tiers Monde"

En Dënschdeg ass et erëm esouwäit: Lëtzebuerg huet theoretesch all d’Ressourcen opgebraucht, dat d’Land fir dat ganzt Joer u sech zegutt hätt. Fir doriwwer an iwwert en alternativen ekologesche Modell ze schwätzen, ass de Raymond Klein vu Votum Klima a vun der Associatioun Solidarité Tiers Monde eisen Invité vun der Redaktioun.
Mir froen hien ëm 8 Auer an der Live-Emissioun, wat d’Konsequenze vum sougenannte World Overshoot Day sinn, a wat hie vun der Lëtzebuerger Politik an deem Beräich hält.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.