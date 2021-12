De Mëttwoch de Moien huet de Pierre Gramegna seng lescht Budgetsried an der Chamber gehalen. D'Reaktiounen hunn net laang op sech waarde gelooss.

Reaktioun vun der CSV

"Eng verpasste Finanzpolitik, méi Schäin wéi Substanz, e Budget vum politesche Stëllstand, eng reng finanztechnesch Flichtübung an eng Diskrepanz tëscht Usproch a Realitéit", sou huet d'gréisst Oppositiounspartei op d'Ried vum Finanzminister Gramegna reagéiert a vun engem Budget vun den eidele Verspriechen geschwat.

De Co-Fraktiounschef Gilles Roth huet ënnert anerem op d'Leit opmierksam gemaach, déi eleng hir Kanner mussen erzéien, a wouvunner all Drëtten d'finanziell Enner all Mount net beienee kritt.

Inakzeptabel wier, datt Walversprieche gebrach gi wieren an zum Beispill d'Steiertabell net inflatiounsberengegt gi wier an och den Agangs-Steiersaz net eropgesat gi wier. Och Entlaaschtunge vun der Mëttelschicht géifen am Budgetsprojet absolut net virkommen.

De Gilles Roth (1)

D'sozial Kohesioun am Land wier duerch d'Budgets- a Finanzpolitik vun der Regierung a Fro gestallt, sou de Gilles Roth, duerfir freet d'CSV ënnert anerem, datt de Steier-Agangs-Montant eropgesat gëtt an datt d'Steierbelaaschtung an der Klass 1A vun zum Beispill de Mono-Parentauxe massiv entlaascht gëtt.

D'CSV géif zu engem quantitative Wuesstem stoen, mee duerfir misst an e qualitatiivt Wuelbefanne vun de Leit investéiert ginn.

Och e Wee aus der aktueller Kris eraus, gesäit de Gilles Roth net.

De Gilles Roth (2)

A Punkto Logement schwätzt d'CSV vu puerer Ukënnegungspolitik, wou all Efforte géifen an engem blo-rout-grénge Verwaltungsdschungel stieche bleiwen. Konkret Propose vun der Oppositiounspartei sinn d'Zoumaache vu Baulücken, d'punktuellt Opmaache vun de Perimeteren, méi héich an dicht bauen, manner Bürokratie, d'Plus-valuë bei Ventë méi héich besteieren an d'Spekulatioun duerch eng nei Steier ënnerbannen.

D'Klimakris wëll d'CSV mat manner Verbueter an Ideologie ugoen an och net mam béise moralesche Fanger. D'Partei steet hannert den ambitiéise Klimaziler, déi jo eng Reduktioun vu 55% vun den Zäregas-Emissioune bis 2030 par Rapport zu 2005 virgesäit.

Propose sinn, de Stroumpräis attraktiv ze halen, d'Produktiounen an de Firme méi ze elektrifizéieren an eng Zort "Loi Rau" mat Steiervirdeeler fir Investissementer an nohalteg Fongen a Projeten.

D'CSV plädéiert fir en MEI an der Digitalisatioun, dat heescht, datt de Glasfaser-Reseau misst permanent verbessert ginn a méi Digitales misst an der Fuerschung an dem Handwierk zum Droe kommen: perfekt Beispiller wiere Länner wéi Estland, Dänemark a Schweden.

No alle Kritikpunkte vum Gilles Roth ass et kloer: d'CSV stëmmt de Budgetsprojet 2022 net mat.

Reaktioun vun der DP

"Et gouf déi lescht Jore vill vun der Regierung gemaach fir d'sozial Gerechtegkeet a mir leeën nach no" - dat sot de Mëttwoch de Moien den DP-Fraktiounspresident Gilles Baum, deen natierlech de Budgetsprojet 2022 vu sengem Parteikolleeg Gramegna gelueft huet.

Absënns géif an d'Betreiung an den Accueil vun de Kanner investéiert ginn, och d'gratis Iessen an de Schoulkantinnen, d'gratis Hausaufgaben-Hëllef an d'Re-Indexéierung vum Kannergeld nom 1. Januar huet de Gilles Baum a senger Ried ervirgestrach. All dës Beispiller géifen d'sozial Oder vun der Regierungspolitik beleeën.

D'Debatt iwwer d'Steierlandschaft a méiglech steierlech Upassungen, déi am Februar wäert am Parlament sinn, huet de Gilles Baum als "Debatt vun de gudden Iddien" bezeechent, mee et misst een de Kuch fir d'éischt baken, éier een e kéint verdeelen.

De Wunnengsbau-Problem géif och ëmmer méi zu engem soziale Probleem ginn, sou den DP-Fraktiounschef, deen d'Gemengen opgefuerdert huet, fir hir Responsabilitéiten ze huelen a Wunnraum ze schafen.

D'Klimakris wier iwwerdeem keen abstrakte Problem, sou de Gilles Baum, dee vun all Eenzelen e Mentalitéitswiessel gefrot huet, fir datt d'Klimaschutzmesuren och acceptéiert ginn. Déi staark Mesuren an Efforten, déi zum Beispill am Transport a Logement néideg sinn, géifen dann och vill Suen déi nächst Jore kaschten.

Och beim Bezuele vun der C02-Steier misst jidderee "matgeholl" ginn - dat wier och duerch d'Abattemente geschitt, sou de Gilles Baum.