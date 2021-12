Nei ass den 2G am Fräizäitberäich, also an de Restauranten, Caféen an Diskoen, mä och am Sport oder an der Kultur an dat vun 10 Persounen un.

Am Fräizäitberäich muss een also geimpft oder geheelt sinn. En Test geet net méi duer. Ausser fir d’Personal bleift nach déi Méiglechkeet. Et kann och eng Indentitéitskontroll gemaach ginn. D’Schnelltester si just nach 24 Stonne laang gutt, d’PCR-Tester 48 Stonnen. Vum 15. Januar gëllt dann och de CovidCheck op der Aarbechtsplaz. CGFP huet Bedenken D’Staatsbeamte-Gewerkschaft äussert um Donneschdeg de Moien an engem Schreiwes Bedenken um neie Gesetz, a Bezuch op den Employeur. D’CGFP hätt an de Verhandlungen mat der Regierung, dem 3G op der Schaff just zougestëmmt, ënnert der Viraussetzung, dass Leit, déi kee valabele Certificat kënnen noweisen, weder disziplinaresch Strofe riskéieren, nach dass se d’Gefor lafen entlooss ze ginn. Elo wier et awer esou, dass iwweräifreg Verwaltungen an der Iwwergangsphas bis Mëtt Januar drastesch disziplinar Mesurë geholl hätten, ebe géint net-conform Mataarbechter. An dat stéing deemno am krasse Widdersproch zum Kompromëss tëscht Gewerkschaften a Regierung. D’CGFP kéint net toleréieren, dass Leit an der Fonction publique, déi d’Kontroll-Oplagen net erfëllen, schikanéiert géife ginn, an appelléiert dofir un d’Ministèren, sech elo schonns un déi nei Reegelen ze halen. Problemer géif et och ginn, well d’Verwaltungen d’Dispositiounen a Punkto Home-Office ganz ënnerschiddlech géifen applizéieren, deels souguer guer net. D’CGFP hätt gär, dass hei eng eenheetlech a verbindlech Reegel misst gëllen.