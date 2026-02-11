RTL TodayRTL Today
Am Kader vun de Gemengewalen 2023 war hei jo decidéiert ginn, dass de Poste vum Buergermeeschter an dee vum Schäffen géifen no der Hallschent vun der Period getosch ginn.
Update: 11.02.2026 20:22
Assermentatioun no de Gemengewalen 2023
© Emmanuel Claude/SIP

Sou gëtt also no der éischter Hallschent vun der Legislaturperiod an der Gemeng Viichten d’Poste gewiesselt. De Paul Marechal, dee bis elo Schäffen op der Gemeng war, wäert de Buergermeeschterposte vum Luc Recken iwwerhuelen. De Luc Recken wäert dofir de Poste vum Schäffe kréien. Dëst confirméiert och nach eemol d’Gemeng Viichten an engem Communiqué e Mëttwoch den Owend.

No de Gemengewalen 2023 gouf jo direkt festgehalen, dass no der éischter Hallschent vun der Legislaturperiod, also bis d’Fréijoer 2026 , de Buergermeeschterposten un de Paul Maréchal géif goen an de Luc Recken éischte Schäffe gëtt.

