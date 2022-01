Wéi et an engem Schreiwes vum Haff en Dënschdeg am Nomëtteg heescht, gouf de Grand-Duc Henri positiv op de Coronavirus getest.

De Staatschef huet liicht Symptomer an iwwerhëlt weider seng Aufgaben. Déi offiziell Audiences de congé vun de Ministeren Dan Kersch, Romain Schneider a Pierre Gramegna, déi fir e Mëttwoch geplangt waren, sinn ofgesot. D'Passatiounszeremonie vun den neie Ministere Claude Haagen, Georges Engel a Yuriko Backes si wéi geplangt am Palais, wéinst der Isolatioun vum Grand-Duc awer iwwer Videokonferenz. Schreiwes vum Haff Suite à un auto-test effectué ce jour qui s'est avéré positif, Son Altesse Royale le Grand-Duc s'est placé ce matin en auto-isolement conformément aux dispositions prévues par la Direction de la Santé. Un test PCR effectué par la suite a confirmé ce résultat et le Chef d’État est en isolement, conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19.

Le Grand-Duc présente actuellement des légers symptômes et continuera à exercer ses fonctions