De Policeminister Henri Kox confirméiert, dass et de Samschden och Demonstratiounen an der Stad gouf, déi net ugemellt waren.

Et gouf sech deemno och net un de Sécherheetsperimeter gehalen, esou de grénge Minister bei eis am Interview am Mëttesjournal vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Mir hu kee Manifestatiounsgesetz, mee e Gemengereglement, dee beseet, dass et just eng Geldstrof gëtt, wann een eng Manifestatioun net umellt. D’Police hätt versicht, d’Demonstranten anzegrenzen, esou den Henri Kox. Dat misst déi nächst Kéier besser lafen an d’Police géing alles versichen, fir dass et net erëm zu esou Situatioune kënnt. Et hätt een am Viraus de leschte Samschden awer net esou vill Informatioune gehat.

Den Henri Kox war dëse Méindeg live bei eis am Studio.

Ob d’Lag net richteg ageschat gi wier, sot den Henri Kox, dass dat eng ongewinnte Situatioun wier hei am Land an et misst ee sech elo och mëttel- a laangfristeg mat der Radikalisatioun auserneesetzen. Casseuren, déi deels aus dem Ausland kommen, wieren en neit Phänomen, op dat een elo misst reagéieren. Den Demonstratiouns-Tourismus géing net acceptéiert ginn an dogéint wëll ee konsequent virgoen. Enn Januar wëll sech de Policeminister dowéinst och nach emol mat der belscher Police treffen.

Am viraus hat d'CSV-Oppositioun dervunner geschwat, datt d'Manifestatioun aus dem Rudder gelaf ass. Begrënnt gëtt dëst domat, datt fir d'xte Kéier de Sécherheetsperimeter net respektéiert gi wier an datt d'Organisatioun och net ugemellt war. U sech also eng "wëll" Manifestatioun, wou et de Manifestanten nees gelongen ass, bis an de Stadzentrum ze kommen an do fir "Tumult" ze suergen - am Wuertlaut vun der CSV.

D'CSV freet eng ferm Äntwert vun der Politik, der Police an de Geriichter, a freet iwwert de Chamberpresident d'urgence vum Chamberkommissioun fir d'bannenzegt Sécherheet beieneen ze ruffen, wou och de Policeminister Kox soll virstelleg ginn.