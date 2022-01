De Guy W. Stoos ass dout. De bekannte Graphiker a Karikaturist ass an der Nuecht op e Mëttwoch am Alter vun 71 Joer verscheet.

Nieft Affichen a Buch-Illustratiounen huet de Guy Stoos och nach reegelméisseg pointéiert Karikature fir d'Woxx realiséiert. Besonnesch bekannt waren och seng bësseg Karikaturen am Feierkrop - de Guy Stoos huet dës satiresch Wochen-Publikatioun, déi bis 2018 eraus koum, matgegrënnt a war e feste Mataarbechter. De Guy Stoos war gebiertegen Ettelbrécker an huet sech fir Déi Lénk engagéiert - fir dës Partei war hien och tëscht 2003 bis 2006 am Stater Gemengerot. Zanter 15 Joer war de Guy Stoos, deen och als Informatiker geschafft huet, an der Pensioun.

Seng Karikature koumen ënner anerem och an dräi Bicher an den Ultimomondo-Editiounen eraus. Wärend laange Jore konnt een dem Guy Stoos seng Karikaturen am Feierkrop gesinn. Karikaturen si jo déi bildlech Form vun der Satir, deemno eng Method fir Mënschen oder Situatiounen iwwerspëtzt duerzestellen an domadder gesellschaftlech oder politesch Zoustänn ze kritiséieren oder ze interpretéieren.

De Guy Stoos huet sech a senge Wierker vrun allem mat sozialen Theme beschäftegt. Mat senge schwaarz-wäisse spatze Konture stellt hien d'Politiker knapps mä prägnant duer. Themen, déi hien iwwer 40 Joer ëmmer erëm ugepaakt huet, sinn dacks iwwer d'Zäit eraus aktuell bliwwen: Logement, Integratioun, Ongerechtegkeeten, politesch Skandaler, Walrecht fir Net-Lëtzebuerger, Flüchtlingskris.