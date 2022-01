En Donneschdegmoie gëtt an der Gemeng Keel-Téiteng en neie Schäfferot gewielt. De Marcel Humbert wëll als Onofhängegen eng Koalitioun mat CSV an DP agoen.

Nodeems de Marcel Humbert (LSAP) an der Gemengerotssëtzung zesumme mat der Oppositioun DP an CSV géint de Budget 2022 an domat och géint seng Partei gestëmmt huet, koum et de leschte Mëttwoch an der Gemeng Keel-Téiteng zum Mësstrauensvott. Hei konnt de Marcel Humbert wéinst enger Covid-Infektioun net deelhuelen an huet seng Stëmm dem CSV-Gemengerotsmember Jean Weiler iwwerdroen. Béides huet um Mësstrauensvott bei der LSAP an déi Gréng fir vill Kritik gesuergt. "Et ass allerhand" an "de Marcel Humbert ass eng Schan fir d'LSAP" waren nëmmen e puer Aussoen, déi deen Owend gefall sinn.

De Marcel Humbert huet sech bis ewell net zu den Ëmstänn an den Aussoe geäussert. Elo eng Woch méi spéit huet den LSAP- Gemengerotsmember vu Keel-Téiteng d'Covid-Erkrankung gutt iwwerstanen a war bereet ze reagéieren. Dass den LSAP-Member am Dezember géint de Budget gestëmmt huet, war keng spontan Entscheedung, mä eng gutt iwwerluechten Decisioun, nodeems hien d'Vertrauen an de Schäfferot ëmmer méi verluer huet. D'Aussoen, déi um Mësstrauensvott uganks Januar, géint hie geriicht goufen, fënnt de Marcel Humbert falsch a ganz schlëmm. Hien hätt seng Aarbecht ëmmer mat guddem Gewësse gemaach an d'Dossieren wiere vum Schäfferot blockéiert ginn. Och betount de Marcel Humbert am RTL-Interview ëmmer rëm, dass et net seng eegen Entscheedung war de Schäfferot ze verloossen, fir dem Marco Lux Plaz ze maachen.

Wéi et elo viru geet, ass fir de Marcel Humbert kloer. Hie verléisst d'LSAP, wëll säi Sëtz am Gemengerot awer behalen. Hien huet Wëlles, zesumme mat der CSV an der DP, déi bis ewell d'Oppositioun waren, als Onofhängegen eng Koalitioun anzegoen. Neie Buergermeeschter soll dann de Jean Weiler vun der CSV ginn. Och iwwert déi zukünfteg Schäffe gouf schonn diskutéiert. Hei wieren de José Goncalves (CSV) an de Romain Becker (DP) am Gespréich.

De Marcel Humbert, deen der LSAP de Réck dréint, wier da weiderhi Gemengeconseiller. E Wiessel bei d'CSV oder d'DP ass net geplangt. Et dierft een awer ni "ni" soen, sou de Marcel Humbert weider.

Mat an déi nächst Gemengewale wëll de Marcel Humbert awer net goen. A sengem héijen Alter wier dat keng gutt Iddi. Hie géing da Plaz maache fir déi Jonk. Elo mol muss sech de Gemengerot nei Opstellen an de Schäfferot zu Keel-Téiteng nei gewielt ginn.